Генетик объяснил, почему коронавирус продолжит мутировать и становиться сильнее

Изменение в клетках организмов — это постоянный процесс, поэтому новые штаммы коронавируса продолжат появляться в дальнейшем. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов.

По его словам, большинство вариантов мутаций по своим свойствам менее приспособлены, чем родительские формы, но иногда они начинают размножаться быстрее, чем родительские, и в итоге вытесняют их, становясь доминантными. И последние мутации коронавируса — яркий тому пример.

"При размножении генетического материала в наших клетках происходят ошибки, поэтому дочерние вирусные частицы могут отличаться от той, которая заразила клетку. Это постоянный процесс изменчивости", — отметил генетик.

Ранее Лайф сообщал, что в России за сутки выявили 37 141 случай ковида, это максимум за пандемию. По числу заражений лидируют Москва (8166), Санкт-Петербург (3233) и Московская область (2428). Меньше всего заболевших в Магаданской области (22), а также в Ненецком (18) и Чукотском (16) АО.