Новая дельта уже в России: Насколько опасен ещё один британский штамм Из Британии явился штамм сразу с двумя мутациями в коронавирусном шипе. Вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, как к этому нужно относиться. 21 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

В международной базе данных GISAID недавно появилась информация о, возможно, первом выявленном в России случае заражения дельта-коронавирусом подвида AY.4.2. В эту базу генетики со всего мира выкладывают расшифрованные последовательности вирусных РНК. По опубликованным данным, новый вариант ковида подозревают у 69-летнего мужчины из Твери. У него кашель и высокая температура. ПЦР-тест ему сделали 23 сентября 2021 года. Впрочем, учёный Дмитрий Прусс подчёркивает, что четверть генома вируса не "прочитана", в том числе не удаётся рассмотреть две отличительные особенности именно этого варианта. Так что ещё не факт, что речь идёт именно о нём. Генетик посетовал, что очень трудно найти столь мелкие отличия в РНК при небольшом количестве вирусных частиц в образце.

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AY.4.2 — одна из почти 50 разновидностей "дельты", которая продолжает доминировать по всему миру. Впервые этот подвид появился вскоре после исходной родительской "дельты" — весной 2021 года — в Великобритании. Сейчас его считают причиной 6% новых выявленных случаев заражения. По данным за 15 октября 2021 года, Служба общественного здравоохранения страны относит AY.4.2 к категории "Сигналы, которые в настоящее время находятся на этапе мониторинга и расследования". Фактически это означает, что пока его опасным не считают, но за ним внимательно наблюдают. За пределами Британии подвид выявлен в США (три случая) и некоторых европейских странах. 20 октября 2021 года стало известно о первом случае в Израиле: заразился 11-летний ребёнок, приехавший из Молдавии.

Как уточняет британский Минздрав, отличается AY.4.2 двумя мутациями в спайк-белке, то есть в пресловутом шипе коронавирусной частицы. Они обозначены вот такими сочетаниями букв и цифр, понятными, наверное, лишь генетикам и вирусологам: A222V и Y145H. Вирусолог Александр Чепурнов объяснил, что эти мутации находятся в том самом месте, где вирус прикрепляется к рецептору клетки-жертвы. За счёт этого, во-первых, ему легче в неё проникнуть, а во-вторых, антитела его хуже узнают. Интересно, что сами по себе эти мутации далеко не новые: их уже не раз находили в других вариантах ковида, причём и по отдельности, и вместе. И всё же учёные признают, что иногда их сочетания дают и неожиданные результаты.

По оценкам британских исследователей, этот подвид коронавируса на 10–15% заразнее изначальной "дельты". Впрочем, многие вирусологи отмечают, что заразнее — ещё не обязательно означает смертельнее или опаснее: по закону природы вирусу и вообще любому паразиту на самом деле невыгодна смерть хозяина — вместе с ним умрёт и он сам.

Чего ожидать от очередной мутации, как может дальше пойти эволюция коронавируса и что с этим делать, объяснил в интервью Лайфу заведующий лабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов.

Сергей Нетёсов доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН

"На основе тех немногих данных, которые опубликовали в Британии, цифры 10–15% вообще не кажутся сильно уж достоверными, потому что этот вариант только что обнаружен — и эти цифры невозможно точно посчитать. Если вариант "дельта" был в десятки и даже сотни раз заразнее предыдущего, уханьского варианта, то 10% на этом фоне — это ничто. И на самом деле входит в ошибку измерения. Поэтому лично я считаю, что шумиха по этому поводу поднята на совершенно пока что пустом месте. Этот штамм даже ВОЗ ещё ни в какие листы не включила".

"У вируса, как известно, нет мозгов. Он не стремится ни к чему, он не думает. Эволюция вируса действительно идёт по пути большего распространения, но она идёт слепым образом. Происходит масса мутаций в вирусном геноме во время его размножения в клетке, и большая их часть — более 90% — нежизнеспособны. Но, если появляется такой мутант вируса, который может размножаться быстрее, чем предыдущие, он будет их просто обгонять в ходе размножения и становиться доминирующим. И вариант "дельта" как раз такой. Он размножается быстрее и поэтому другие варианты обгоняет".

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"Если образовался мутант более патогенный и смертоносный, то человека, носителя более патогенного мутанта, будут держать в больнице с самого начала, он будет с самого начала изолирован. То есть это не вирус стремится стать непатогенным, а это мы ему такие условия создаём, что он не может распространиться, если он сильно патогенный".

"И в ходе распространения по человеческой популяции отбираются такие варианты, которые быстрее распространяются и в большем количестве размножаются, а не те, которые вызывают более тяжёлое протекание заболевания. Больные с тяжёлым протеканием не ходят в магазины, в кинотеатры, не ездят в метро, они лежат дома или в больнице, и дальше вирус не распространяют. А вот те из нас, которые инфицированы, думают, что они легко болеют, и ходят по улице без маски — самые главные наши распространители".

"Как пойдёт эволюция этого вируса? На самом деле она идёт зигзагом, она никогда не идёт прямым путём. И наша задача — поскольку у нас-то мозги есть — максимально от него защититься. Надо вакцинироваться, надо носить маски и надо отслеживать его варианты, которые могут стать более опасными".

"Но при этом мозги надо применять. Когда ещё в июне было обнаружено, что появился вариант "дельта", который быстрее распространяется, почему-то наш народ не пошёл вакцинироваться, а, наоборот, снял маски. Большей глупости себе представить нельзя. И мы с мозгами не можем безмозглый вирус победить, потому что мы наши мозги применяем не по назначению".

Авторы Адель Романенкова