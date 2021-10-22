Десятки мешков с трупами сняли у морга в Иванове, в больнице объяснили страшные кадры

Жительница Иванова опубликовала видео с чёрными пакетами у входа в морг местной больницы и выразила возмущение из-за такого отношения к погибшим. По словам женщины, тела также находились и в коридоре медицинского учреждения.

Заведующая патолого-анатомическим отделением ОБУЗ "ГКБ № 4" Елена Бойко объяснила произошедшее перегрузкой из-за коронавируса. По словам врача, персонал морга разгружал фургон "ограниченными силами, в том числе женскими", сейчас все тела умерших убраны в хранилище.

"Патолого-анатомическое звено сейчас работает очень напряжённо, нервы и силы людей на пределе. Что касается опубликованного видео, то оно соответствует действительности. К сожалению, когда во время транспортировки тела умерших от ковида перегружали из машины в хранилище, одному из санитаров стало плохо", — сообщила она в беседе с телеканалом "360".

Бойко добавила, что за последние недели был зафиксирован "взрывной" рост заболеваемости ковидом, в связи с этим в больницу ежедневно поступает от 180 до 250 человек с коронавирусом.