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Десятки мешков с трупами сняли у морга в Иванове, в больнице объяснили страшные кадры

Там заявили, что нервы и силы у врачей уже на пределе из-за напряжённой работы в последние недели.

22 октября, 14:19

Кадр из видео © YouTube / EADaily

Жительница Иванова опубликовала видео с чёрными пакетами у входа в морг местной больницы и выразила возмущение из-за такого отношения к погибшим. По словам женщины, тела также находились и в коридоре медицинского учреждения.

Заведующая патолого-анатомическим отделением ОБУЗ "ГКБ № 4" Елена Бойко объяснила произошедшее перегрузкой из-за коронавируса. По словам врача, персонал морга разгружал фургон "ограниченными силами, в том числе женскими", сейчас все тела умерших убраны в хранилище.

"Патолого-анатомическое звено сейчас работает очень напряжённо, нервы и силы людей на пределе. Что касается опубликованного видео, то оно соответствует действительности. К сожалению, когда во время транспортировки тела умерших от ковида перегружали из машины в хранилище, одному из санитаров стало плохо", — сообщила она в беседе с телеканалом "360".

Бойко добавила, что за последние недели был зафиксирован "взрывной" рост заболеваемости ковидом, в связи с этим в больницу ежедневно поступает от 180 до 250 человек с коронавирусом.

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Ранее эксперт назвала причины усиления кадрового голода среди врачей. По мнению Ольги Лебедь, сложившуюся ситуацию трудно выдержать не только студентам медицинских вузов, но и опытным специалистам.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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Комментариев: 1

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Наталья Тимошина---Бердинскихсегодня в 15:01

чушь порят паказушную

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