Диетолог поведала об осеннем продукте, помогающем худеть

К середине осени в российских магазинах начинает продаваться яркий и фотогеничный осенний овощ, который может посодействовать в вашем желании похудеть, а ещё он используется в лечебном питании, если вдруг что-то пойдёт не так. О продукте рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник клиники "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.

"Если мы говорим о тех, кто контролирует массу тела, этот продукт должен быть в их рационе обязательно, потому что он низкокалорийный. Тыква имеет калорийность овощей, она идеально дополнит, например, кашу, выпечку, мясные блюда и уменьшит калорийность любимых блюд", — сказала Юлия Чехонина, отметив, что этот сезонный продукт обязательно нужно добавить в рацион тем людям, которые следят за своей фигурой.

Диетолог отметила, что тыква богата пищевыми волокнами. В ней высокое содержание каротиноидов, предшественников витамина А, она богата кремнием, а он необходим для прочности костей, суставов и связок. А ещё и без того всемогущая тыква имеет минимальное количество противопоказаний, поэтому используется даже в лечебном питании, в частности при заболеваниях органов пищеварения, рассказывает Чехонина. Врач посоветовала выбирать тыкву без внешних повреждений.