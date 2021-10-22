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Диетолог поведала об осеннем продукте, помогающем худеть

Он низкокалориен, богат пищевыми волокнами и даже может излечить от проблем с пищеварением.

22 октября, 14:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

К середине осени в российских магазинах начинает продаваться яркий и фотогеничный осенний овощ, который может посодействовать в вашем желании похудеть, а ещё он используется в лечебном питании, если вдруг что-то пойдёт не так. О продукте рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник клиники "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.

"Если мы говорим о тех, кто контролирует массу тела, этот продукт должен быть в их рационе обязательно, потому что он низкокалорийный. Тыква имеет калорийность овощей, она идеально дополнит, например, кашу, выпечку, мясные блюда и уменьшит калорийность любимых блюд", — сказала Юлия Чехонина, отметив, что этот сезонный продукт обязательно нужно добавить в рацион тем людям, которые следят за своей фигурой.

Диетолог отметила, что тыква богата пищевыми волокнами. В ней высокое содержание каротиноидов, предшественников витамина А, она богата кремнием, а он необходим для прочности костей, суставов и связок. А ещё и без того всемогущая тыква имеет минимальное количество противопоказаний, поэтому используется даже в лечебном питании, в частности при заболеваниях органов пищеварения, рассказывает Чехонина. Врач посоветовала выбирать тыкву без внешних повреждений.

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Эксперты выяснили, во сколько россиянам этой осенью обойдётся ужин с тыквенным пирогом и глинтвейном

Ранее Лайф писал, что диетолог рассказала, какие продукты спасут от осенней депрессии. Там советы о завтраках, которые помогут вернуть желание жить счастливо эту жизнь.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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