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Автомобиль в Москве сбил женщину с двумя детьми

Прохожие помогли им выбраться из-под машины, а одного из малышей доставили в больницу.

22 октября, 14:40

Автомобиль в Москве сбил женщину с двумя детьми. Видео © SHOT / LIFE

В Москве легковой автомобиль после столкновения с машиной вылетел на тротуар и травмировал женщину с двумя детьми. Как пишет SHOT, ДТП произошло на Домодедовской улице.

После удара одна из иномарок вылетела на тротуар и снесла людей. В результате пострадал трёхлетний мальчик. Прохожие помогли ему и его матери выбраться из-под машины. Малыша с переломом голени и закрытой черепно-мозговой травмой пришлось доставлять в больницу вертолётом санавиации.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье машина налетела на пешехода и перевернулась, три человека погибли. Тогда жертвами аварии стали в том числе два человека из автомобиля. ДТП произошло ночью на трассе М9.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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