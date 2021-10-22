Автомобиль в Москве сбил женщину с двумя детьми. Видео © SHOT / LIFE

В Москве легковой автомобиль после столкновения с машиной вылетел на тротуар и травмировал женщину с двумя детьми. Как пишет SHOT, ДТП произошло на Домодедовской улице.

После удара одна из иномарок вылетела на тротуар и снесла людей. В результате пострадал трёхлетний мальчик. Прохожие помогли ему и его матери выбраться из-под машины. Малыша с переломом голени и закрытой черепно-мозговой травмой пришлось доставлять в больницу вертолётом санавиации.