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10 любимых героев из мультиков и игр, которые выглядели бы совсем иначе, будь они реальными людьми

Турецкий диджитал-художник Хоссейн Диба последние годы увлекается 3D-моделированием. Когда весь мир закрылся на карантин, парень решил превратить Симпсонов в реальных людей, и это было только началом.

25 сентября, 13:00

Фото © Instagram / hossein.diba

В прошлом год Лайф писал о Хоссейне и его на тот момент новом хобби. Мужчина оживил семью Симпсонов с помощью 3D-моделей. Тогда он сделал даже не всех персонажей. Спустя год его портфолио заметно пополнилось. Помимо героев американского мультситкома теперь мужчина моделирует героев других мультиков и даже легендарных игр вроде GTA и Super Mario.

Джесси из "Истории игрушек"

Фото © Instagram / hossein.diba

Фото © Instagram / hossein.diba

Милхаус Ван Хаутен из мультсериала "Симпсоны"

Фото © Instagram / hossein.diba

Фото © Instagram / hossein.diba

Девушка с обложки игры GTA 5

Фото © Instagram / hossein.diba

Фото © Instagram / hossein.diba

Рик из мультсериала "Рик и Морти"

Фото © Instagram / hossein.diba

Фото © Instagram / hossein.diba

Марио из игры "Супер Марио"

Фото © Instagram / hossein.diba

Фото © Instagram / hossein.diba

Мистер Картофель из "Истории игрушек"

Фото © Instagram / hossein.diba

Фото © Instagram / hossein.diba

Гогу из мультфильма "Жемчуг дракона"

Фото © Instagram / hossein.diba

Фото © Instagram / hossein.diba

Майлз Моралес из мультфильма "Человек-паук: Через вселенные"

Фото © Instagram / hossein.diba

Фото © Instagram / hossein.diba

Баз Лайтер из "Истории игрушек"

Фото © Instagram / hossein.diba

Фото © Instagram / hossein.diba

Джин из мультфильма "Аладдин"

Фото © Instagram / hossein.diba

Фото © Instagram / hossein.diba

Главный герой игры GTA: Vice City

Фото © Instagram / hossein.diba

Фото © Instagram / hossein.diba

Вуди из "Истории игрушек"

Фото © Instagram / hossein.diba

Фото © Instagram / hossein.diba

Пришельцы из "Истории игрушек"

Фото © Instagram / hossein.diba

Фото © Instagram / hossein.diba

Чарли Браун — персонаж серии комиксов Peanuts и мультфильмов "Снупи"

Фото © Instagram / hossein.diba

Фото © Instagram / hossein.diba

Кингпин (Уилсон Фиск), суперзлодей из вселенной Marvel Comics

Фото © Instagram / hossein.diba

Фото © Instagram / hossein.diba

Художница из Нью-Йорка настолько реалистично рисует, что даже фото меркнут перед её работами

Художница из Нью-Йорка настолько реалистично рисует, что даже фото меркнут перед её работами

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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