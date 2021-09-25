10 любимых героев из мультиков и игр, которые выглядели бы совсем иначе, будь они реальными людьми

Турецкий диджитал-художник Хоссейн Диба последние годы увлекается 3D-моделированием. Когда весь мир закрылся на карантин, парень решил превратить Симпсонов в реальных людей, и это было только началом.