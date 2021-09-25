10 любимых героев из мультиков и игр, которые выглядели бы совсем иначе, будь они реальными людьми
Турецкий диджитал-художник Хоссейн Диба последние годы увлекается 3D-моделированием. Когда весь мир закрылся на карантин, парень решил превратить Симпсонов в реальных людей, и это было только началом.
В прошлом год Лайф писал о Хоссейне и его на тот момент новом хобби. Мужчина оживил семью Симпсонов с помощью 3D-моделей. Тогда он сделал даже не всех персонажей. Спустя год его портфолио заметно пополнилось. Помимо героев американского мультситкома теперь мужчина моделирует героев других мультиков и даже легендарных игр вроде GTA и Super Mario.
Джесси из "Истории игрушек"
Милхаус Ван Хаутен из мультсериала "Симпсоны"
Девушка с обложки игры GTA 5
Рик из мультсериала "Рик и Морти"
Марио из игры "Супер Марио"
Мистер Картофель из "Истории игрушек"
Гогу из мультфильма "Жемчуг дракона"
Майлз Моралес из мультфильма "Человек-паук: Через вселенные"
Баз Лайтер из "Истории игрушек"
Джин из мультфильма "Аладдин"
Главный герой игры GTA: Vice City
Вуди из "Истории игрушек"
Пришельцы из "Истории игрушек"
Чарли Браун — персонаж серии комиксов Peanuts и мультфильмов "Снупи"
Кингпин (Уилсон Фиск), суперзлодей из вселенной Marvel Comics
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