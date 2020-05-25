Семью Симпсонов оживили с помощью 3D-моделей, но увиденное хочется забыть как можно быстрее

3D-художник по персонажам Хоссейн Диба опубликовал серию гиперреалистичных работ, в которых он поделился своей интерпретацией героев американского мультсериала The Simpsons. Гомер, Мардж, Барт, а также мистер Бернс избавились от жёлтого оттенка кожи и стали больше походить на людей... почти.

Когда я смотрел "Симпсонов", мне всегда было интересно, как эти персонажи выглядели бы с реалистичным подходом в деталях и текстурах. Всегда хотел воплотить эту идею Хоссейн Диба

Фото © Instagram / hossein.diba

Жизнь на карантине помимо всех тех неприятных последствий оказала и положительное влияние. Она дала мне много свободного времени, которое я могу потратить на свои проекты и на то, что я всегда хотел попробовать Хоссейн Диба

При создании моделей персонажей Хоссейн не просто превращал их в обычных людей. Он попытался найти что-то среднее между представителями нашего мира и жителями Спрингфилда. И, судя по комментариям под работами, у мастера это получилось на все сто.

Фото © Instagram / hossein.diba

Лучшая реалистичная модель Гомера из тех, что я видел! Десять из десяти! greenfourt

Чувак, это удивительно! Ты единственный человек из тех, кого я знаю, которому всё-таки удалось действительно оживить их! becomingadult

Впрочем, среди комментаторов нашлись и те, кому объединение мультяшных черт и реализма показалось неуместным. А большинство вообще уверено: это чертовски страшно.

3D-реализация просто супер!!! Минус — это реально очень жутко!!!! Гомер довольно смешной, что и вызывает симпатию к нему. Но у тебя возникает совершенно противоположный эффект: мы бы все хотели убежать от него подальше... davinsyncod

Это одинаково и классно, и жутко! ravenrock58

Фото © Instagram / hossein.diba

Сам Хоссейн работает с 3D уже не первый год, поэтому удивительное качество его Симпсонов не загадка. Изданию Ladbible парень рассказал, что занимается дизайном персонажей с 2008 года. За это время он успел создать не один десяток героев из игр и кино.

Фото © Instagram / hossein.diba