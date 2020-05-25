Семью Симпсонов оживили с помощью 3D-моделей, но увиденное хочется забыть как можно быстрее

3D-художник по персонажам Хоссейн Диба опубликовал серию гиперреалистичных работ, в которых он поделился своей интерпретацией героев американского мультсериала The Simpsons. Гомер, Мардж, Барт, а также мистер Бернс избавились от жёлтого оттенка кожи и стали больше походить на людей... почти.
Когда я смотрел "Симпсонов", мне всегда было интересно, как эти персонажи выглядели бы с реалистичным подходом в деталях и текстурах. Всегда хотел воплотить эту идею
Хоссейн Диба
Жизнь на карантине помимо всех тех неприятных последствий оказала и положительное влияние. Она дала мне много свободного времени, которое я могу потратить на свои проекты и на то, что я всегда хотел попробовать
Хоссейн Диба
При создании моделей персонажей Хоссейн не просто превращал их в обычных людей. Он попытался найти что-то среднее между представителями нашего мира и жителями Спрингфилда. И, судя по комментариям под работами, у мастера это получилось на все сто.
Лучшая реалистичная модель Гомера из тех, что я видел! Десять из десяти!
greenfourt
Чувак, это удивительно! Ты единственный человек из тех, кого я знаю, которому всё-таки удалось действительно оживить их!
becomingadult
Впрочем, среди комментаторов нашлись и те, кому объединение мультяшных черт и реализма показалось неуместным. А большинство вообще уверено: это чертовски страшно.
3D-реализация просто супер!!! Минус — это реально очень жутко!!!! Гомер довольно смешной, что и вызывает симпатию к нему. Но у тебя возникает совершенно противоположный эффект: мы бы все хотели убежать от него подальше...
davinsyncod
Это одинаково и классно, и жутко!
ravenrock58
Сам Хоссейн работает с 3D уже не первый год, поэтому удивительное качество его Симпсонов не загадка. Изданию Ladbible парень рассказал, что занимается дизайном персонажей с 2008 года. За это время он успел создать не один десяток героев из игр и кино.
Свои работы художник регулярно публикует в личном инстаграм-аккаунте. За обновлениями парня следят больше 90 тысяч подписчиков. Помимо вымышленных героев художник создаёт модели звёзд, и их едва ли можно отличить от оригинала. За последнее время Хоссейн поделился с подписчиками кадрами Моники Белуччи, рестлера Халка Хогана и рэпера 2Pac.
WOW-news
Семью Симпсонов оживили с помощью 3D-моделей, но увиденное хочется забыть как можно быстрее
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