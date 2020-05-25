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На видео попал ужасающий момент, как медведь по пятам преследует 12-летнего школьника

От подобной сцены даже у взрослых кровь стынет в жилах, поэтому храбрости и спокойствию этого мальчика можно только позавидовать.

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Видео © Facebook / Passionealtoadige

На видео попала опасная встреча, которая произошла в провинции Тренто, Италия. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп, и 12-летний школьник отошёл на несколько метров от родственников, исследуя местность. Тут внезапно из-за деревьев появился медведь.

Видео © Facebook / Passionealtoadige

По словам родственников мальчика, перед ними предстала пугающая картина: косолапый решил последовать за своим нежданным гостем. Однако маленький герой, уходя от мишки, был крайне аккуратен и спокоен. Он осторожно спускался с горы к семье, не совершая резких движений. И вскоре животное утратило к нему интерес и скрылось с места.

Дядя мальчика рассказал, что тот читает много книг про дикую природу и знает, как вести себя при встрече с её обитателями, пишет La Stampа. Школьник мечтает о приключениях и открытиях и оказался очень рад, что увидел медведя. Со счастливой улыбкой бесстрашный герой повторял, что секрет в том, что он не испугал косолапого и не смотрел в глаза, и тот понял, что человек ему не враг.

Это был самый прекрасный день в моей жизни, исполнилась моя большая мечта. Для моей мамы это, конечно, стало кошмаром, но я очень надеялся на такую встречу. И когда я увидел, как медведь появляется в кустах, был очень взволнован. Я был действительно счастлив

школьник

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