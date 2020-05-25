На видео попал ужасающий момент, как медведь по пятам преследует 12-летнего школьника

По словам родственников мальчика, перед ними предстала пугающая картина: косолапый решил последовать за своим нежданным гостем. Однако маленький герой, уходя от мишки, был крайне аккуратен и спокоен. Он осторожно спускался с горы к семье, не совершая резких движений. И вскоре животное утратило к нему интерес и скрылось с места.

Дядя мальчика рассказал, что тот читает много книг про дикую природу и знает, как вести себя при встрече с её обитателями, пишет La Stampа. Школьник мечтает о приключениях и открытиях и оказался очень рад, что увидел медведя. Со счастливой улыбкой бесстрашный герой повторял, что секрет в том, что он не испугал косолапого и не смотрел в глаза, и тот понял, что человек ему не враг.