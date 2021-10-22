Назван способ спастись от заразной "дельты", которая стремительно поражает лёгкие

Россиянам нужно рассматривать требования по обязательной вакцинации и новые антиковидные меры не с точки зрения нарушения прав, а с точки зрения охраны здоровья людей государством, иначе никакой успешный опыт других стран не поможет выработать коллективный иммунитет и победить коронавирус, считает руководитель временного инфекционного госпиталя "Ленэкспо" Руслан Дмитришен.

"Я искренне не понимаю некоторых людей, которые считают, что локдауны не нужны потому, что люди не будут сидеть дома и начнут кучковаться. Такое мнение высказывают неорганизованные и недисциплинированные люди, которые всех меряют своими мерками. Надо чаще и больше информировать о том, что заболевание действительно очень тяжёлое. Надо менять мышление, потому что если мы сами этого не сделаем, никакой Израиль нам не поможет", — призвал Дмитришен в интервью газете "Петербургский дневник".

Он рассказал, что многие пациенты жалеют о не сделанной вовремя прививке, так как большинство подхватывают заразный дельта-штамм, который протекает тяжело и коварно. По словам врача, за сутки-двое у пациента с 25% поражение лёгких может ухудшиться до 75%. Дмитришен выразил надежду на то, что в сознании людей произойдёт перелом, изменится их отношение к прививкам, и тогда улучшения ситуации с ковидом можно ждать уже к весне.