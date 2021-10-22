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Назван способ спастись от заразной "дельты", которая стремительно поражает лёгкие

По словам врача, болезнь при этом варианте коронавируса протекает тяжело и коварно.

22 октября, 14:44
<p>Руслан Дмитришен. Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2021-10-22/ogranicheniya-ne-uschemlenie-prav-na-svobodnoe-peremeschenie-rukovoditel-gospitalya-v-lenekspo-o-qrkodah-i-feykovyh-novostyah" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a><a href="https://spbdnevnik.ru/news/2021-10-22/ogranicheniya-ne-uschemlenie-prav-na-svobodnoe-peremeschenie-rukovoditel-gospitalya-v-lenekspo-o-qrkodah-i-feykovyh-novostyah" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> / Александр Глуз</a></p>

Руслан Дмитришен. Фото © "Петербургский дневник" / Александр Глуз

Россиянам нужно рассматривать требования по обязательной вакцинации и новые антиковидные меры не с точки зрения нарушения прав, а с точки зрения охраны здоровья людей государством, иначе никакой успешный опыт других стран не поможет выработать коллективный иммунитет и победить коронавирус, считает руководитель временного инфекционного госпиталя "Ленэкспо" Руслан Дмитришен.

"Я искренне не понимаю некоторых людей, которые считают, что локдауны не нужны потому, что люди не будут сидеть дома и начнут кучковаться. Такое мнение высказывают неорганизованные и недисциплинированные люди, которые всех меряют своими мерками. Надо чаще и больше информировать о том, что заболевание действительно очень тяжёлое. Надо менять мышление, потому что если мы сами этого не сделаем, никакой Израиль нам не поможет", — призвал Дмитришен в интервью газете "Петербургский дневник".

Он рассказал, что многие пациенты жалеют о не сделанной вовремя прививке, так как большинство подхватывают заразный дельта-штамм, который протекает тяжело и коварно. По словам врача, за сутки-двое у пациента с 25% поражение лёгких может ухудшиться до 75%. Дмитришен выразил надежду на то, что в сознании людей произойдёт перелом, изменится их отношение к прививкам, и тогда улучшения ситуации с ковидом можно ждать уже к весне.

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Ранее Лайф сообщал, что в России за сутки выявили 37 141 случай ковида, это максимум за пандемию. По числу заражений лидируют Москва (8166), Санкт-Петербург (3233) и Московская область (2428). Меньше всего заболевших в Магаданской области (22), а также в Ненецком (18) и Чукотском (16) АО. Кроме того, за сутки по всей стране от коронавируса умерло 1064 человека — это новый печальный антирекорд с начала пандемии. При этом за весь период с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 228 453 летальных исхода.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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