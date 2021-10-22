Лайф узнал о предварительных причинах взрыва под Рязанью, унёсшего жизни 17 рабочих

По словам нашего собеседника, после трагедии пока никто не задержан. Однако следователи уже побеседовали с гендиректором компании, которая занимала цех, и с некоторыми сотрудниками. Одна из вахтёрш рассказала им, что смена на заводе началась, как обычно, в восемь утра, пришли рабочие, заехал автомобиль на погрузку. Спустя некоторое время женщина увидела волну огня, но взрыва не слышала. Последствия, по её словам, были масштабными: всё здание выгорело и обрушилось, взрывной волной снесло будку вахтёра, выгорел даже лес через дорогу.