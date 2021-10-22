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Лайф узнал о предварительных причинах взрыва под Рязанью, унёсшего жизни 17 рабочих

После трагедии пока никто не задержан. Однако следователи уже побеседовали с гендиректором компании, которая занимала цех, и с некоторыми сотрудниками.

22 октября, 14:56
<p>Кадр из видео © LIFE</p>

Кадр из видео © LIFE

Предварительными причинами взрыва в цехе на территории завода "Эластик" в Рязанской области являются либо статика электричества, либо попадание гранулята в механизм, либо короткое замыкание в непосредственной близости от взрывчатого вещества. Об этом Лайфу сообщил источник.

По словам нашего собеседника, после трагедии пока никто не задержан. Однако следователи уже побеседовали с гендиректором компании, которая занимала цех, и с некоторыми сотрудниками. Одна из вахтёрш рассказала им, что смена на заводе началась, как обычно, в восемь утра, пришли рабочие, заехал автомобиль на погрузку. Спустя некоторое время женщина увидела волну огня, но взрыва не слышала. Последствия, по её словам, были масштабными: всё здание выгорело и обрушилось, взрывной волной снесло будку вахтёра, выгорел даже лес через дорогу.

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Напомним, взрыв на территории завода "Эластик" произошёл, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование. Всего в здании в момент ЧП находилось 17 работников, 16 погибли на месте, ещё один был госпитализирован с ожогами 80% поверхности тела и скончался в больнице. Лайф публиковал список погибших и видео с моментом взрыва.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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