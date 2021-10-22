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Разрушенный взрывом цех под Рязанью сняли с высоты птичьего полёта

На кадрах видны выжженная земля и обгоревшие конструкции вместо здания.

22 октября, 15:07
<p>Кадр из видео © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кадр из видео © SHOT

Разрушенный взрывом цех под Рязанью. Видео © SHOT

На месте взрыва в цехе по производству пороха под Рязанью завершена поисково-спасательная операция. То немногое, что осталось от здания, удалось заснять при помощи квадрокоптера. В результате взрыва и последовавшего пожара погибли все 17 рабочих, находившихся во время ЧП на смене.

На кадрах, опубликованных SHOT, видны выжженная земля и обгоревшие конструкции вместо здания. Пороховой цех обрушился, волной снесло будку вахтёра и выгорел лес через дорогу.

Делили мы, делили: Кто боролся за пороховой завод под Рязанью, где погибло 17 человек

Делили мы, делили: Кто боролся за пороховой завод под Рязанью, где погибло 17 человек

По данным Лайфа, взрыв на территории завода "Эластик" произошёл, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование. Лайф публиковал список погибших. Единственный человек, найденный живым после взрыва на заводе, умер в больнице. Он был доставлен в медучреждение санавиацией, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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