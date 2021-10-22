Разрушенный взрывом цех под Рязанью сняли с высоты птичьего полёта

На месте взрыва в цехе по производству пороха под Рязанью завершена поисково-спасательная операция. То немногое, что осталось от здания, удалось заснять при помощи квадрокоптера. В результате взрыва и последовавшего пожара погибли все 17 рабочих, находившихся во время ЧП на смене.