Разрушенный взрывом цех под Рязанью сняли с высоты птичьего полёта
На кадрах видны выжженная земля и обгоревшие конструкции вместо здания.
Кадр из видео © SHOT
Разрушенный взрывом цех под Рязанью. Видео © SHOT
На месте взрыва в цехе по производству пороха под Рязанью завершена поисково-спасательная операция. То немногое, что осталось от здания, удалось заснять при помощи квадрокоптера. В результате взрыва и последовавшего пожара погибли все 17 рабочих, находившихся во время ЧП на смене.
На кадрах, опубликованных SHOT, видны выжженная земля и обгоревшие конструкции вместо здания. Пороховой цех обрушился, волной снесло будку вахтёра и выгорел лес через дорогу.
По данным Лайфа, взрыв на территории завода "Эластик" произошёл, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование. Лайф публиковал список погибших. Единственный человек, найденный живым после взрыва на заводе, умер в больнице. Он был доставлен в медучреждение санавиацией, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
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