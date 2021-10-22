Делили мы, делили: Кто боролся за пороховой завод под Рязанью, где погибло 17 человек При взрыве и пожаре на заводе "Эластик" в посёлке Лесной погибла вся смена — 17 человек. На предприятии не соблюдались нормы безопасности, а за активы завода шла ожесточённая борьба. 22 октября, 12:31 Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Сегодня в 8:30 утра на завод "Эластик" в посёлке Лесной Шиловского района на юго-востоке Рязанской области, как всегда, пришла рабочая смена. После обычных процедур и включения оборудования в цеху вдруг прогремел мощный взрыв, попавший на камеру видеорегистратора подъезжавшего к заводу грузовика. После чего здание площадью 160 кв. м. запылало как факел и сгорело за считаные минуты вместе с людьми.

В настоящее время спасатели достали из-под завалов тела 15 рабочих — полный список погибших опубликовал Лайф. Пропавшим без вести числился один человек, но затем его нашли. Он тоже погиб. Единственного выжившего во время взрыва — аппаратчика приготовления смеси Александра Воеводина — привезли в реанимацию с 80% ожогами тела, где через несколько часов он скончался.

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По факту произошедшего СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В пресс-службе ведомства заявили Лайфу, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление центрального аппарата СК. На место трагедии выехали самые опытные криминалисты.

— Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время, — сообщил представитель ведомства.

Пока существуют две рабочие версии случившегося — нарушение технологического процесса из-за неисправности оборудования и нарушение техники безопасности самими работниками. По некоторым данным, процесс производства взрывчатых веществ был довольно кустарным и устаревшим.

Банкротство и тяжба с арендатором

Завод "Эластик" производит промышленные взрывчатые вещества, применяемые в карьерах, рудниках и шахтах. Организационно-правовая форма предприятия — федеральное государственное унитарное предприятие — ФГУП, которое напрямую принадлежит Росимуществу. Ранее завод относился к предприятиям военно-промышленного комплекса. В начале нулевых перешёл под эгиду корпорации "Ростех". В 2018 году ФГУП из-за многочисленных долгов стало банкротом и в отношении него было открыто конкурсное производство. Интересно, что буквально за день до взрыва торги по продаже имущества ФГУП были признаны состоявшимися. Договор купли-продажи № 33 по лоту № 3 заключён с победителем торгов — Геннадием Ланкиным, который предложил 587 тыс. рублей.

Последние два года производственные мощности завода арендовало ООО "Разряд" — именно его рабочие погибли сегодня. За предоставленные права и услуги ФГУП "Эластик" получал с компании плату по рыночным ценам.

Соучредителем "Разряда" был и сам завод "Эластик" с долей в уставном капитале чуть выше 20%. В 2018 году другие совладельцы "Разряда", Александр Егоршин и Наталья Лукашина, подавали в арбитражный суд иск об исключении завода из состава учредителей общества, поскольку в нарушение условий учредительного договора ответчик не внёс свою долю в уставный капитал общества "Разряд" в виде предоставляемых в аренду оборудования, транспорта, оснастки, подъездных путей, коммуникаций, а также права пользования территорий предприятия. Также завод не разрешил обществу врезку в газопровод, нарушив условия учредительного договора. Истцы утверждали, что ответчик якобы не проявляет интереса к деятельности общества и своим бездействием и противодействием препятствует его хозяйственной деятельности.

Суд в удовлетворении требования Егоршина и Лукашиной отказал, однако в 2019 году "Эластик" всё же был исключён из списка учредителей.

Что производилось на заводе





Предприятие производило взрывчатые вещества "Гранипор" и "Гранулит", используемые в промышленности. Основным заказчиком взрывчатой продукции "Разряда" является ООО "Волгоградвзрывпром", занимающееся сносом и разбором зданий. Среди других заказчиков — Минпромторг России, Ростех, Союз машиностроителей России. За 2020 год "Разряд" показал выручку в 78,8 млн руб — на 9% выше, чем в прошлом году. За это директор фирмы Сергей Нистраткин занял место № 23 в отрасли "Химия и нефтехимия" по Рязанской области.

Последнюю плановую проверку МЧС проводило здесь в июне этого года — нарушений обнаружено не было. В это же время проверку провёл и Ростехнадзор, обнаруживший на полу склада № 610 просыпи пороха и соломку — уборка не была произведена в установленном порядке. Также взрывчатые материалы были размещены с нарушением установленных требований, а окна склада не были оборудованы стальными решётками. Протокол об административном правонарушении был выписан на заместителя гендира ООО "Разряд" Белокопытова.

Авторы Станислав Сенькин