Лукашенко надеется, что коронавирус станет лекарством от онкологии. Видео © t.me / "Пул № 3"

За период пандемии коронавируса снизилось число онкологических заболеваний, заметил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он выразил надежду на то, что ковид станет своеобразным лекарством — будет и дальше вытеснять другие болезни.

"Ковид не только придавил грипп, не болеют люди гриппом практически, но и онкологи подозревают, что онкология значительно упала. Не потому, что люди не обращаются, а что-то вот происходит такое. Поэтому дай бог, чтобы ковид был лекарством от онкологических заболеваний", — заявил Лукашенко в ходе встречи с докторами РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова.

Позже белорусский лидер раскритиковал СМИ за то, что они поняли его высказывание про лечение онкологии коронавирусом слишком буквально. По мнению политика, бурная реакция на его слова говорит о том, что Белоруссия является костью в горле для других стран, поэтому они "цепляются ко всему".

"На любой чих реагируют вокруг. То есть Белоруссия — костка в горле. И в этой ситуации нам предстоит не просто выжить. Нам надо изловчиться, вывернуться, выстоять и сохранить своё государство", — приводятся слова Лукашенко на официальном сайте президента.