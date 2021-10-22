Назван единственный способ выжить в падающем лифте

Инженер-физик, электромеханик Алексей Золотарёв назвал единственный существующий способ выжить в падающем лифте. По словам специалиста, категорически нельзя в такой ситуации стоять прямо, поскольку при ударе о землю на нижние конечности обрушится огромный вес и пострадавший "лишится ног, костей и, как следствие, из-за большой потери крови погибнет".

"При падении лучше лечь на спину. Такая поза позволит распределить силу удара по всему телу. Вы сможете избежать более серьёзных повреждений. Также следует прикрыть голову руками, поскольку в момент удара лифт разрушится. Нужно защитить голову от обломков", — приводит слова Золотарёва "Вечерняя Москва".

Уж точно, чего не стоит делать, так это пытаться подпрыгнуть в момент, когда произойдёт падение, предупреждает эксперт. Ведь скорость, с которой мчится лифт, намного выше, чем скорость человеческого прыжка. В этом случае пострадавший получит ещё больше травм и даже может удариться головой о потолок лифта, заключил он.

Ранее Лайф сообщал, как лифт с десятью пассажирами, среди которых было четверо детей, сорвался с пятого этажа в жилом доме на улице Покрышкина в Москве. Несчастный случай произошёл из-за обрыва троса. К счастью, между вторым и третьим этажом сработала техническая система безопасности, которая удержала лифт от падения, поэтому серьёзно пострадавших нет.