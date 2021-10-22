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Экс-главу фан-клуба "Спартака" арестовали на два месяца после нападения на журналиста

После матча "Спартак" — "Лестер" в Лиге Европы он ударил сотрудника РБК Александра Щёголева.

22 октября, 15:24

Фото © Пресс-служба Тушинского районного суда города Москвы

Тушинский районный суд города Москвы арестовал бывшего лидера фанатского объединения красно-белых "Фратрия" Валентина Коршунова на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Видео © Пресс-служба Тушинского районного суда города Москвы

Коршунову предъявлено обвинение в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. В среду он напал на журналиста РБК Александра Щёголева сразу после матча "Спартак" — "Лестер" в Лиге Европы (3:4) возле выхода с VIP-трибуны стадиона "Открытие банк арена". Видео инцидента сам журналист выложил в своём телеграм-канале.

"Постановлением Тушинского районного суда города Москвы от 22 октября 2021 года удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании в отношении Коршунова В.А. меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 21 декабря 2021 года", говорится в постановлении суда.

Как с "Динамо", только наоборот: "Спартак" проиграл "Лестеру" в Лиге Европы, ведя 2:0 по ходу матча

Как с "Динамо", только наоборот: "Спартак" проиграл "Лестеру" в Лиге Европы, ведя 2:0 по ходу матча

Ранее Лайф сообщал, что Тушинский суд Москвы оштрафовал Коршунова на пять тысяч рублей и запретил ему в течение двух лет посещать спортивные соревнования за нападение на журналиста на территории стадиона "Спартака".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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