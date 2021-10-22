Пандемия коронавируса не сократила число других заболеваний, скорее, наоборот. Так врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что якобы за время эпидемии в его стране сократилось число онкобольных.

В беседе с "Вечерней Москвой" Крючков объяснил, как классифицируют причины летальных исходов. В России, например, выделяют четыре категории ковидных смертей: первые две категории, в которых коронавирус — основная причина или наиболее вероятная, они и попадают в статистику. Третья и четвёртая категории присваиваются, когда ковид рассматривается как повлиявшая причина и как не оказавшая влияния на наступление смерти. И они в статистику не входят.

Но именно третья и четвёртая категории дают тот самый прирост по всем остальным, некоронавирусным причинам смерти, пояснил Крючков. И, по сути, в Белоруссии, США, на Украине история аналогичная. Отличаются причины смерти разве что в африканских странах, где нет нормального статистического учёта, добавляет иммунолог.

"Белорусы — не инопланетяне. У них, как и везде, но достоверную статистику они не публикуют", — отметил врач.