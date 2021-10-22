"Белорусы — не инопланетяне": Иммунолог разнёс Лукашенко за слова о ковиде как лекарстве от онкологии
Николай Крючков отнёсся к словам белорусского лидера критично, заявив, что другие заболевания точно никуда не делись.
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Пандемия коронавируса не сократила число других заболеваний, скорее, наоборот. Так врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что якобы за время эпидемии в его стране сократилось число онкобольных.
В беседе с "Вечерней Москвой" Крючков объяснил, как классифицируют причины летальных исходов. В России, например, выделяют четыре категории ковидных смертей: первые две категории, в которых коронавирус — основная причина или наиболее вероятная, они и попадают в статистику. Третья и четвёртая категории присваиваются, когда ковид рассматривается как повлиявшая причина и как не оказавшая влияния на наступление смерти. И они в статистику не входят.
Но именно третья и четвёртая категории дают тот самый прирост по всем остальным, некоронавирусным причинам смерти, пояснил Крючков. И, по сути, в Белоруссии, США, на Украине история аналогичная. Отличаются причины смерти разве что в африканских странах, где нет нормального статистического учёта, добавляет иммунолог.
"Белорусы — не инопланетяне. У них, как и везде, но достоверную статистику они не публикуют", — отметил врач.
Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что за период пандемии в Белоруссии снизилось число онкологических заболеваний. Он выразил надежду на то, что ковид станет своеобразным лекарством — будет и дальше вытеснять другие болезни. Позже белорусский лидер раскритиковал СМИ за то, что они поняли его высказывание слишком буквально.
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