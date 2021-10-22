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Немецкого учёного нашли мёртвым в центре Воронежа

Химик проживал в отеле, а утром около 9 часов он вышел на прогулку.

22 октября, 15:47
<p>Фото © <a href="https://www.vsu.ru/ru/news/feed/2018/09/10128" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт ВГУ</a></p>

Фото © Сайт ВГУ

Тело немецкого учёного, почётного доктора Воронежского государственного университета Херберта Эмиля Клауса-Дитер Хайнце обнаружили в центре Воронежа, возле театра оперы и балета. Как сообщили в пресс-службе вуза, он руководил химическим промышленным технопарком Dow Olefinverbund GmbH Leiter ValuePark.

"Утром 22 октября на 72-м году жизни сердце нашего друга Клауса-Дитера Хайнце остановилось. Это событие, случившееся в нашем городе, – трагедия не только для Германии, но в равной степени для России, для Воронежа, для ВГУ", — заявили в воронежском вузе.

В учебном заведении подчеркнули, что смерть учёного не носит криминальный характер. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в университете, немецкий химик проживал в отеле, а утром около 9 часов он вышел на прогулку.

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Ранее Лайф писал, что участницу Олимпиады в Токио обнаружили мёртвой в собственном доме. По предварительным данным, убить спортсменку мог её муж.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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