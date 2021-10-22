Немецкого учёного нашли мёртвым в центре Воронежа

Тело немецкого учёного, почётного доктора Воронежского государственного университета Херберта Эмиля Клауса-Дитер Хайнце обнаружили в центре Воронежа, возле театра оперы и балета. Как сообщили в пресс-службе вуза, он руководил химическим промышленным технопарком Dow Olefinverbund GmbH Leiter ValuePark.

"Утром 22 октября на 72-м году жизни сердце нашего друга Клауса-Дитера Хайнце остановилось. Это событие, случившееся в нашем городе, – трагедия не только для Германии, но в равной степени для России, для Воронежа, для ВГУ", — заявили в воронежском вузе.

В учебном заведении подчеркнули, что смерть учёного не носит криминальный характер. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в университете, немецкий химик проживал в отеле, а утром около 9 часов он вышел на прогулку.