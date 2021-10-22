Врач призвал не наводить панику из-за выявления в РФ первых случаев новой "дельты" AY.4.2

"Я могу только посочувствовать людям, которые не разбираются и наводят панику. Надо вчитываться в информацию и анализировать. Это такой же CoViD-19, только более заразный. Он чуть легче передаётся. Помимо своей заразности он ничем больше не отличается. Всё то же самое. Новые варианты вируса — это очень ожидаемо. Мы будем с этим ещё долго иметь дело. Так что готовьтесь", — предупредил россиян специалист.