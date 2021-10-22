Врач призвал не наводить панику из-за выявления в РФ первых случаев новой "дельты" AY.4.2
По словам собеседника Лайфа, появление новых вариаций коронавируса — это очень ожидаемо.
Фото © Pixabay
Не стоит наводить панику из-за появления в России случаев заражения новой формой дельта-штамма AY.4.2. Об этом Лайфу рассказал врач-эксперт Тимур Пестерев.
"Я могу только посочувствовать людям, которые не разбираются и наводят панику. Надо вчитываться в информацию и анализировать. Это такой же CoViD-19, только более заразный. Он чуть легче передаётся. Помимо своей заразности он ничем больше не отличается. Всё то же самое. Новые варианты вируса — это очень ожидаемо. Мы будем с этим ещё долго иметь дело. Так что готовьтесь", — предупредил россиян специалист.
Ранее в Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости из-за новой формы дельта-штамма ковида. Зарубежные исследования показывают, что данная мутация может быть примерно на 10% заразнее, чем обычная "дельта".
Комментариев: 0