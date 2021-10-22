В Крыму ужесточили антиковидные ограничения для туристов

Туристы, прибывшие на отдых в Крым, теперь могут поселиться в отеле только при одновременном предъявлении QR-кода и отрицательного ПЦР-теста, который был сдан не ранее чем за 72 часа до вселения. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства республики.

"Запретить в средствах размещения и санаторно-курортных организациях: бронирование мест для лиц старше 18 лет без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции CoViD-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения "Единый портал государственных и муниципальных услуг", — говорится в опубликованном тексте указа главы республики о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

Бронирование номеров в гостиницах также будет происходить только при наличии у гостя цифрового сертификата. По словам премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка, с 25 октября в республике будет работать более 70 мобильных групп по проверке антиковидных ограничений.

"Они будут следить за соблюдением масочного режима, социальной дистанции, наличием QR-кодов у клиентов и сотрудников заведения. По итогам проверок протоколы о нарушениях передадут в Роспотребнадзор и направят в суд для назначения штрафов", — говорится в сообщении Гоцанюка.