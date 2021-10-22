Кинооператора, 42-летнюю уроженку Украины Халину Хатчинс, которую во время съёмок фильма случайно застрелил актёр Алек Болдуин, коллеги очень любили за открытость, профессионализм и улыбчивость. Об этом рассказал продюсер и режиссёр Алексей Федосов, который был лично знаком и работал с погибшей.

"Я начал работать с Галей лет пять назад. Меня позвали вторым режиссёром в кино, а она оказалась оператором-постановщиком этого фильма. Когда мы в первый раз столкнулись на съёмке, я, возможно, был достаточно придирчив, всегда старался ускорить процесс. Но она очень медленно выбирала, ставила кадры, и делала всё очень красиво. Это прекрасный, добрый, самый светлый человек из всех, кого я знаю и с кем работал в Америке", — поделился режиссёр с "Газетой.ru".

По его словам, Галина всегда улыбалась, несмотря ни на что. Она не только делала успешную карьеру, но и строила свою семью, у неё были муж и ребёнок. Федосов считает, что Хатчинс ждало блестящее будущее. Но ужасная и странная трагедия всё перечеркнула. Режиссёр признался, что произошедшее потрясло всю американскую киноиндустрию, так как на съёмочных площадках всегда очень дотошно относятся к безопасности.