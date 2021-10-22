"Это немыслимо!": Голливуд потрясла страшная смерть украинки, которую застрелил Алек Болдуин
По словам режиссёра, вся киноиндустрия Америки шокирована, так как на съёмках очень дотошно относятся к безопасности.
Халина Хатчинс. Фото © halynahutchinsdp
Кинооператора, 42-летнюю уроженку Украины Халину Хатчинс, которую во время съёмок фильма случайно застрелил актёр Алек Болдуин, коллеги очень любили за открытость, профессионализм и улыбчивость. Об этом рассказал продюсер и режиссёр Алексей Федосов, который был лично знаком и работал с погибшей.
"Я начал работать с Галей лет пять назад. Меня позвали вторым режиссёром в кино, а она оказалась оператором-постановщиком этого фильма. Когда мы в первый раз столкнулись на съёмке, я, возможно, был достаточно придирчив, всегда старался ускорить процесс. Но она очень медленно выбирала, ставила кадры, и делала всё очень красиво. Это прекрасный, добрый, самый светлый человек из всех, кого я знаю и с кем работал в Америке", — поделился режиссёр с "Газетой.ru".
По его словам, Галина всегда улыбалась, несмотря ни на что. Она не только делала успешную карьеру, но и строила свою семью, у неё были муж и ребёнок. Федосов считает, что Хатчинс ждало блестящее будущее. Но ужасная и странная трагедия всё перечеркнула. Режиссёр признался, что произошедшее потрясло всю американскую киноиндустрию, так как на съёмочных площадках всегда очень дотошно относятся к безопасности.
"Учитывая условия, в которых все тут работают, и как в Америке умеют обращаться с оружием, очень сложно понять, как произошла такая ситуация. Это немыслимо, потому что до того, как оружие попало к актёру, оно должно было пройти миллион проверок. Всем должны были показать, что оно разряжено, что в нём нет патронов, а если и есть, то они именно холостые. Здесь часто используются холостые патроны для съёмок, в этом нет ничего нового и удивительного. Но как произошла эта трагедия, понять очень сложно", — считает Федосов.
Место смерти её глазами: Последние посты в Instagram оператора родом с Украины, которую застрелил Алек Болдуин
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для Алека Болдуина за убийство оператора.
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