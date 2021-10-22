"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль": Алек Болдуин впервые прокомментировал убийство оператора на съёмках
Актёр сотрудничает со следствием, которое должно установить, как произошла эта трагедия.
Фото © ТАСС/AP/John Minchillo
Актёр Алек Болдуин, случайно застреливший оператора на съёмках фильма Rust ("Ржавчина"), дал первые комментарии. Артист заявил, что находится в шоке, и полностью сотрудничает со следствием.
"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль в связи с трагическим инцидентом, который унёс жизнь Халины Хатчинсон — жены, матери и нашей уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, которое должно установить, как произошла эта трагедия", — говорится в сообщении, которое Болдуин опубликовал в "Твиттере".
Актёр также рассказал, что поддерживает связь с мужем погибшего оператора и предложил семье Халины поддержку.
"Моё сердце разбито", — добавил он.
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Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.
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