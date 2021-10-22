Актёр Алек Болдуин, случайно застреливший оператора на съёмках фильма Rust ("Ржавчина"), дал первые комментарии. Артист заявил, что находится в шоке, и полностью сотрудничает со следствием.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль в связи с трагическим инцидентом, который унёс жизнь Халины Хатчинсон — жены, матери и нашей уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, которое должно установить, как произошла эта трагедия", — говорится в сообщении, которое Болдуин опубликовал в "Твиттере".