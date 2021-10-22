На Украине песня про Бандеру стала популярнее хита Моргенштерна
Всю последнюю неделю песню активно ищут в Интeрнете со всех регионов Украины.
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В украинском сегменте Интернета песня "Батько наш Бандера, Украина — мати" ("Отец наш — Бандера, Украина — мать") стала популярнее, чем новая песня популярного российского рэпера Моргенштерна и Slava Marlow "Я не знаю", передаёт агентство УНИАН со ссылкой на данные Google trends.
"В течение последней недели песню "Отец наш Бандера", которая стала изюминкой украинского TikTok-флешмоба, искали в регионах чаще, чем новый трек российских рэперов Моргенштерна и Slava Marlow", — сообщается в публикации.
По данным Google Trends, наиболее активно песню "Отец наш Бандера" искали во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях. Также композиция популярна среди жителей Киева, Донецкой и Луганской областей.
Ранее сообщалось, что вирусный тренд из украинского "Тиктока" у подростков приобрёл за месяц массовый характер, и нервы некоторых учителей не выдерживают — учащиеся таким образом даже доводят их до увольнения. Даже депутаты от партии Порошенко не устояли и спели в зале Рады о Бандере.
Бандера был также одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — Украинской повстанческой армии (УПА)*. Её целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она сотрудничала с гитлеровцами. В 2017 году СМИ сообщили, что Центральным разведывательным управлением обнародован ряд документов, касающихся времён Второй мировой войны. В частности, в них говорится о том, что за пять недель существования "государства" Бандеры было убито пять тысяч украинцев, пятнадцать тысяч евреев и несколько тысяч поляков.
* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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