Насильника и убийцу десятилетней девочки в Ленобласти поймали спустя 13 лет

В Ломоносовском районе Ленинградской области задержан мужчина, который подозревается в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки в 2008 году. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по соответствующим статьям (ст. 105 УК РФ; ст. 131 УК РФ).

"В июле 2008 года в лесном массиве парка отдыха "Романовка" в городе Кингисеппе Ленинградкой области обнаружено тело 10-летней девочки с признаками насильственной смерти. Зафиксированная следствием на месте происшествия обстановка дала достаточно оснований полагать, что в отношении ребёнка совершено убийство, сопряжённое с изнасилованием", — говорится на сайте регионального СУ СКР.

За время расследования правоохранители составили психологический портрет каждого человека, который имел отношение к потерпевшей, а также провели ряд сложных судебных экспертиз, заключения которых помогли следователям в совокупности с другими доказательствами восстановить картину произошедшего и установить преступника. Подозреваемым оказался ранее не судимый местный житель 1964 г.р. В управлении заявили, что его виновность подтверждена совокупностью следственно-оперативных мероприятий.