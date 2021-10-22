Насильника и убийцу десятилетней девочки в Ленобласти поймали спустя 13 лет
Следствию пришлось провести ряд сложных судебно-медицинских экспертиз, чтобы вычислить предполагаемого преступника.
Фото © СУ СКР по Ленинградской области
В Ломоносовском районе Ленинградской области задержан мужчина, который подозревается в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки в 2008 году. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по соответствующим статьям (ст. 105 УК РФ; ст. 131 УК РФ).
"В июле 2008 года в лесном массиве парка отдыха "Романовка" в городе Кингисеппе Ленинградкой области обнаружено тело 10-летней девочки с признаками насильственной смерти. Зафиксированная следствием на месте происшествия обстановка дала достаточно оснований полагать, что в отношении ребёнка совершено убийство, сопряжённое с изнасилованием", — говорится на сайте регионального СУ СКР.
За время расследования правоохранители составили психологический портрет каждого человека, который имел отношение к потерпевшей, а также провели ряд сложных судебных экспертиз, заключения которых помогли следователям в совокупности с другими доказательствами восстановить картину произошедшего и установить преступника. Подозреваемым оказался ранее не судимый местный житель 1964 г.р. В управлении заявили, что его виновность подтверждена совокупностью следственно-оперативных мероприятий.
А ранее Лайф рассказывал жуткую историю, как в Башкирии неизвестный похитил школьницу и пытался изнасиловать её. Злоумышленника тогда объявили в розыск, а в соцсетях распространили его фоторобот.
Комментариев: 0