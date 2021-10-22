Ребёнок выстрелил в себя в онкобольнице в Нижневартовске

В онкологическом отделении Нижневартовской детской клинической окружной больницы ребёнок выстрелил в себя из травматического пистолета. На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета.

Как уточнил источник Лайфа, ребёнок попал в онкологическое отделение с саркомой головного мозга и находился там две недели. На сегодня была запланирована выписка. Трагедия произошла, когда мальчик собирал личные вещи. Помимо онкологии у ребёнка синдром Дауна. Следователи пытаются выяснить обстоятельства происшествия. В настоящее время врачи продолжают бороться за его жизнь.