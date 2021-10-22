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Ребёнок выстрелил в себя в онкобольнице в Нижневартовске

У ребёнка помимо рака синдром Дауна. В настоящее время врачи продолжают бороться за его жизнь.

22 октября, 16:07
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

В онкологическом отделении Нижневартовской детской клинической окружной больницы ребёнок выстрелил в себя из травматического пистолета. На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета.

Как уточнил источник Лайфа, ребёнок попал в онкологическое отделение с саркомой головного мозга и находился там две недели. На сегодня была запланирована выписка. Трагедия произошла, когда мальчик собирал личные вещи. Помимо онкологии у ребёнка синдром Дауна. Следователи пытаются выяснить обстоятельства происшествия. В настоящее время врачи продолжают бороться за его жизнь.

Мать несколько раз выстрелила в маленьких сына и дочь, желая, чтобы они попали в рай

Мать несколько раз выстрелила в маленьких сына и дочь, желая, чтобы они попали в рай

Ранее Лайф писал, что под Саратовом трёхлетний ребёнок выстрелил себе в лицо. Мальчика доставили в больницу в состоянии средней тяжести, было решено перевезти его в областное медучреждение.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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