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Мать несколько раз выстрелила в маленьких сына и дочь, желая, чтобы они попали в рай

За две недели до трагедии муж девушки уже вызывал правоохранителей, опасаясь за безопасность детей.

4 октября, 08:22

Фото © Maricopa County Sheriff's Office

24-летняя Эстер Каллехас из Аризоны, США, напала на своих малышей. Несколько лет назад втайне от мужа она купила пистолет, а незадолго до трагедии зарядила его и спрятала в детской комнате. В роковой день девушка достала оружие и дважды выстрелила в грудь двухлетней дочке и как минимум трижды — в шестилетнего сына, который пытался убежать, пишет Fox 10 Phoenix. Затем она собиралась покончить с собой.

Фото © Maricopa County Sheriff's Office

Фото © Maricopa County Sheriff's Office

Однако Эстер успела позвонить супругу и его сестре, сообщив, что натворила. Шокированные родственники вызвали полицию и скорую. Девушку задержали, а малышей доставили в больницу. Девочку спасти не удалось, мальчик же находится в критическом состоянии.

Правоохранителям преступница рассказала, что застрелила детей, потому что хотела, чтобы они попали в рай. Известно, что молодая мать страдала депрессией и принимала антидепрессанты. Ей предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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