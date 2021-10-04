Мать несколько раз выстрелила в маленьких сына и дочь, желая, чтобы они попали в рай
За две недели до трагедии муж девушки уже вызывал правоохранителей, опасаясь за безопасность детей.
Фото © Maricopa County Sheriff's Office
24-летняя Эстер Каллехас из Аризоны, США, напала на своих малышей. Несколько лет назад втайне от мужа она купила пистолет, а незадолго до трагедии зарядила его и спрятала в детской комнате. В роковой день девушка достала оружие и дважды выстрелила в грудь двухлетней дочке и как минимум трижды — в шестилетнего сына, который пытался убежать, пишет Fox 10 Phoenix. Затем она собиралась покончить с собой.
Фото © Maricopa County Sheriff's Office
Однако Эстер успела позвонить супругу и его сестре, сообщив, что натворила. Шокированные родственники вызвали полицию и скорую. Девушку задержали, а малышей доставили в больницу. Девочку спасти не удалось, мальчик же находится в критическом состоянии.
Правоохранителям преступница рассказала, что застрелила детей, потому что хотела, чтобы они попали в рай. Известно, что молодая мать страдала депрессией и принимала антидепрессанты. Ей предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.
Комментариев: 0