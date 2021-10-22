Учёные назвали лучшее время суток для вакцинации

Учёные из Женевского университета в Швейцарии и Университета Людвига-Максимилиана в Германии решили изучить зависимость активности иммунной системы человека от времени суток. В результате исследования они пришли к выводу, что вакцинацию и противоопухолевую иммунотерапию лучше проводить ранним утром.

Эксперимент проводился на лабораторных мышах и культурах клеток человека, говорится в статье, опубликованной в издании "Наука из первых рук". Учёные наблюдали за дендритными клетками, которые распознают антигены и, двигаясь по организму, "представляют" их другим иммунным клеткам. Оказалось, что дендритные клетки перемещаются быстрее перед тем, как сам организм переходит в активную фазу. Для мышей это день, а для человека — раннее утро. Именно поэтому вакцинация в это время суток более эффективна.