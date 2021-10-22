Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса

Минздрав России внёс изменения в инструкцию к применению препарата от коронавируса "Спутник V", разрешив его одновременное применение с вакциной от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа — соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")", — говорится в сообщении ведомства.

При этом ведомство рекомендует вводить препараты от коронавируса и гриппа при одновременной вакцинации в разные части тела. Взаимодействие двух вакцин было изучено в доклинических исследованиях, в ходе которых было доказано отсутствие снижения иммуногенности препаратов при их одновременном введении.