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Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса

При этом ведомство рекомендует вводить препараты в разные части тела.

22 октября, 17:29
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Минздрав России внёс изменения в инструкцию к применению препарата от коронавируса "Спутник V", разрешив его одновременное применение с вакциной от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа — соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")", — говорится в сообщении ведомства.

При этом ведомство рекомендует вводить препараты от коронавируса и гриппа при одновременной вакцинации в разные части тела. Взаимодействие двух вакцин было изучено в доклинических исследованиях, в ходе которых было доказано отсутствие снижения иммуногенности препаратов при их одновременном введении.

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Ранее врач рассказал, как правильно привиться сразу от гриппа и ковида. Распространение сезонных вирусных инфекций этой осенью совпало с ростом числа случаев заражения CoViD-19.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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