Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса

При этом ведомство рекомендует вводить препараты в разные части тела.

Минздрав России внёс изменения в инструкцию к применению препарата от коронавируса "Спутник V", разрешив его одновременное применение с вакциной от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа — соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")", — говорится в сообщении ведомства.

При этом ведомство рекомендует вводить препараты от коронавируса и гриппа при одновременной вакцинации в разные части тела. Взаимодействие двух вакцин было изучено в доклинических исследованиях, в ходе которых было доказано отсутствие снижения иммуногенности препаратов при их одновременном введении.