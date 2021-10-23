Возмущённые жители Кишинёва принесли свечи к погашенному из-за нехватки газа Вечному огню

Десятки жителей Кишинёва вечером 22 октября пришли к мемориалу воинской славы "Вечность", чтобы зажечь свечи у Вечного огня, который отключили от газа "для экономии топлива". Кадры публикует портал publika.md

По его данным, отключение мемориала спровоцировало волну возмущения среди общественных деятелей и местных жителей. Число людей возле Вечного огня со временем продолжало расти, однако около 20:00 к памятнику прибыли инженеры "Кишинэу-газа", которые восстановили подачу топлива и снова зажгли огонь.

Тем временем руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство готово взять на себя оплату счетов за газ для Вечного огня в Кишинёве.

"Если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма, настолько несостоятельно, что не может достойным образом хранить память о жертвах, принесённых ради Победы в Великой Отечественной войне, то Россотрудничество готово взять на себя выполнение этого долга за молдавское государство и закрыть счета за газ для Вечного огня", — написал Примаков в телеграм-канале, подчеркнув, что считает это честью и своим долгом.