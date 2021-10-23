Возмущённые жители Кишинёва принесли свечи к погашенному из-за нехватки газа Вечному огню
После этого местные власти восстановили подачу топлива к мемориальному комплексу и сножа зажгли огонь.
Фото © publika.md
Десятки жителей Кишинёва вечером 22 октября пришли к мемориалу воинской славы "Вечность", чтобы зажечь свечи у Вечного огня, который отключили от газа "для экономии топлива". Кадры публикует портал publika.md
По его данным, отключение мемориала спровоцировало волну возмущения среди общественных деятелей и местных жителей. Число людей возле Вечного огня со временем продолжало расти, однако около 20:00 к памятнику прибыли инженеры "Кишинэу-газа", которые восстановили подачу топлива и снова зажгли огонь.
Тем временем руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство готово взять на себя оплату счетов за газ для Вечного огня в Кишинёве.
"Если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма, настолько несостоятельно, что не может достойным образом хранить память о жертвах, принесённых ради Победы в Великой Отечественной войне, то Россотрудничество готово взять на себя выполнение этого долга за молдавское государство и закрыть счета за газ для Вечного огня", — написал Примаков в телеграм-канале, подчеркнув, что считает это честью и своим долгом.
Напомним, ранее пресс-служба Минобороны страны сообщила, что в столице страны — Кишинёве — временно погасили Вечный огонь на мемориале славы советских солдат из-за нехватки газа, вызванного кризисом в энергетической сфере. Факел с его частичкой передали на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре".
Комментариев: 0