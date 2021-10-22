Офицер НАТО заявил, что Россия должна опасаться вступления Украины в альянс

У Москвы есть все основания для беспокойства в случае вступления Украины в НАТО. Об этом в беседе с порталом "Обозреватель" заявил экс-представитель альянса в России капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

"Украина — суверенное государство, она может вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, с Америкой, с Марсом, с кем угодно", — заявил Табах, комментируя позицию Москвы по возможному членству Украины в НАТО.