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Офицер НАТО заявил, что Россия должна опасаться вступления Украины в альянс

По словам Гарри Табаха, в таком случае Североатлантический альянс будет защищать Незалежную "уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности".

22 октября, 20:32
<p>Военные учения Rapid Trident на Украине с участием стран НАТО. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Военные учения Rapid Trident на Украине с участием стран НАТО. Фото © ТАСС / Zuma

У Москвы есть все основания для беспокойства в случае вступления Украины в НАТО. Об этом в беседе с порталом "Обозреватель" заявил экс-представитель альянса в России капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

"Украина — суверенное государство, она может вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, с Америкой, с Марсом, с кем угодно", — заявил Табах, комментируя позицию Москвы по возможному членству Украины в НАТО.

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Он добавил, что России действительно есть чего опасаться, так как в этом случае "альянс будет защищать Украину уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности".

Напомним, ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО. Военный блок он назвал оборонительным союзом. Также Лайф рассказывал, что в Киеве сочли Незалежную сильнее большинства стран альянса, включая Германию.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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