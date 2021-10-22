Офицер НАТО заявил, что Россия должна опасаться вступления Украины в альянс
По словам Гарри Табаха, в таком случае Североатлантический альянс будет защищать Незалежную "уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности".
Военные учения Rapid Trident на Украине с участием стран НАТО. Фото © ТАСС / Zuma
У Москвы есть все основания для беспокойства в случае вступления Украины в НАТО. Об этом в беседе с порталом "Обозреватель" заявил экс-представитель альянса в России капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.
"Украина — суверенное государство, она может вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, с Америкой, с Марсом, с кем угодно", — заявил Табах, комментируя позицию Москвы по возможному членству Украины в НАТО.
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Он добавил, что России действительно есть чего опасаться, так как в этом случае "альянс будет защищать Украину уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности".
Напомним, ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО. Военный блок он назвал оборонительным союзом. Также Лайф рассказывал, что в Киеве сочли Незалежную сильнее большинства стран альянса, включая Германию.
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