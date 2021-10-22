В Рязанской области вводят QR-коды для посещения музеев, кафе и спортзалов

Рязанская область стала очередным регионом, где из-за сложной ситуации с коронавирусом вводятся QR-коды для посещения общественных мест. Жителям региона нужно будет предъявлять их с 30 октября по 7 ноября.

"Доступ в эти дни в учреждения культуры, спорта и общественного питания будет возможен только при предъявлении QR-кода или справки, свидетельствующих о пройдённой вакцинации от CoViD-19, либо справки о перенесённой болезни. Их принадлежность должна быть подтверждена документом, удостоверяющим личность", — сообщает пресс-служба правительства области.

Уточняется, что QR-коды в том числе необходимы при посещении кинотеатров, музеев и кафе. МФЦ будут вести приём только по предварительной записи и оказывать услуги лишь по государственной регистрации рождения и смерти. Также в регионе с 30 октября по 7 ноября запретят работу кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00.