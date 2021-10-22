В "красных зонах" Ленобласти с 30 октября вводят QR-коды

В Ленинградской области для посещения досуговых мест в районах "красной зоны" будет необходим QR-код уже с 30 октября, на 15 дней раньше, чем планировалось на прошлой неделе. Соответствующее постановление было подписано губернатором области Александром Дрозденко.

"С 30 октября в районах "красной" зоны вводятся QR-коды для посещения ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и концертных организаций, музеев, цирков шапито, гостиниц, бассейнов и спортивных организаций, в районах "жёлтой" зоны — с 15 ноября", — уточняется на сайте областного правительства.