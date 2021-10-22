В "красных зонах" Ленобласти с 30 октября вводят QR-коды
Невакцинированные и не переболевшие ковидом жители старше 65 лет переводятся на домашний режим.
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В Ленинградской области для посещения досуговых мест в районах "красной зоны" будет необходим QR-код уже с 30 октября, на 15 дней раньше, чем планировалось на прошлой неделе. Соответствующее постановление было подписано губернатором области Александром Дрозденко.
"С 30 октября в районах "красной" зоны вводятся QR-коды для посещения ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и концертных организаций, музеев, цирков шапито, гостиниц, бассейнов и спортивных организаций, в районах "жёлтой" зоны — с 15 ноября", — уточняется на сайте областного правительства.
Также посетители должны будут иметь при себе документ, удостоверяющий личность. К "красной" зоне отнесены несколько районов: Гатчинский, Всеволожский, Бокситогорский, Тихвинский, Сланцевский, Киришский и Сосновый Бор. Согласно постановлению губернатора, на территории области для жителей старше 65 лет, которые не делали прививку и не болели коронавирусом, вводится домашний режим.
Также напомним, что с 1 ноября QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест вводятся в Петербурге. Новые правила начнут действовать в два этапа. При этом они не распространяются на детей и подростков до 18 лет. Некоторые магазины в Северной столице переведут на QR-коды с 1 декабря. Это требование не распространится на аптеки, точки продаж продовольствия и автозаправки.
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