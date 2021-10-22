50 тысяч в сутки: Какие цифры может показать четвёртая волна коронавируса и когда она закончится Эпидемия достигнет пика заболевших в полсотни тысяч человек в сутки в начале декабря, но с установлением сухой зимней погоды пойдет на спад. 21 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России с 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни, чтобы сбить рост заболеваемости коронавирусом. Суточное количество заболевших выросло до 36 тысяч человек. В регионах, где ситуация с болезнью наименее благоприятная, ограничительные меры могут ввести уже с 23 октября.

CoViD-19 бьёт по наиболее ослабленным, а период весны-осени традиционно является наиболее опасным с точки зрения самочувствия, полагает декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета Александр Шатилов. По его мнению, вряд ли власти пойдут на тотальный карантин, однако все прекрасно осознают, что ситуация более чем тяжёлая.

— Мне кажется, что все ограничения, связанные с передачей вируса, будут действовать как минимум до декабря, когда ситуация естественным образом должна будет стабилизироваться. До того как установится более сухая погода, будет происходить прирост, обычно это происходит с началом зимы. При этом, конечно, нельзя допустить и того, чтобы страна свалилась в экономическую катастрофу, так как все эти квазилокдауны сильно бьют по экономике. Скорее всего, жёсткие меры ограничений коснутся ряда регионов: Санкт-Петербурга, Свердловской, Нижегородской областей, везде, где есть крупные города-миллионники. Примером может служить Москва. Но тотального закрытия, как это было весной прошлого года, ожидать не следует. Я думаю, что на пике заболеваемости мы получим до 50 тысяч заболевающих в сутки, — отметил эксперт.

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При этом, по мнению эксперта АНО "Лаборатория стратегических решений" Олега Иванова, 50 тысяч заболевших в сутки — это не предел, в случае если динамика роста окажется прежней.

— Такая тенденция не может угаснуть за пару дней, поэтому относительной стабилизации я не ожидал бы ранее конца ноября. Ощутимое снижение пока не могу спрогнозировать, слишком много факторов. И ещё замечу, что в России очень высокая смертность, например сегодня доля России в общемировой смертности составляет 13%, при том что население нашей страны составляет 1,8% от общемирового. Причины, по которым это происходит, нужно узнавать у эпидемиологов, мы же просто фиксируем результат. При этом я не берусь подсчитать, какой процент больных может быть на пике, так как цифра, предоставляемая регионами, не может быть точной, а значит, разработка модели, упрощённой схемы этого процесса является бессмысленной, так как она не позволит делать подробные и выверенные прогнозы, — заявил он.

Олег Иванов добавил, что на любой прогноз могут сильно повлиять введённые ограничительные меры, доля вакцинированных, распространённость штаммов вируса, а также общая культура населения в сфере отношения к собственному здоровью.

Отметим, что нынешняя волна коронавируса — самая губительная из всех. Количество жертв вируса превышает 1000 человек в сутки. Несмотря на увеличение числа центров медицинской помощи заразившимся этим вирусом, количество коек остаётся недостаточным.

Авторы Никита Юрченко