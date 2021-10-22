Переговоры России и Молдавии по газу завершились безрезультатно
По данным источников, существует высокий риск полного прекращения поставок российского топлива в республику после 1 ноября.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Двухдневные российско-молдавские переговоры по газу с участием вице-премьера Дмитрия Козака завершились безрезультатно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к обсуждению.
"Двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике у заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Д.Н. Козака закончились безрезультатно", — отметил инсайдер, добавив, что существует высокий риск полного прекращения поставок российского топлива в республику после 1 ноября.
По его данным, российская сторона готова предоставить 25-процентную скидку при условии, что Молдавия в течение трёх лет вернёт накопившийся за предыдущие годы долг — около 700 миллионов долларов. При этом топливо, которое поставлялось в Приднестровье, в эти выплаты не включено. Кишинёв заявил об отсутствии необходимой суммы и настаивал на сокращении цены на 50%. Молдавию в переговорах представляли вице-премьеры Владислав Кульминский и Андрей Спыну.
Напомним, ранее "Молдовагаз" и "Газпром" договорились продлить истёкший в сентябре контракт на поставку газа до конца октября, на время переговоров по долгосрочному договору. На это время Молдавия платит за топливо по рыночной цене — это около $790 за одну тысячу кубометров, однако власти рассчитывают на цену в $200–300. 22 октября в стране ввели режим ЧП из-за дефицита газа. Он будет действовать по 20 ноября.
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