Переговоры России и Молдавии по газу завершились безрезультатно

Двухдневные российско-молдавские переговоры по газу с участием вице-премьера Дмитрия Козака завершились безрезультатно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к обсуждению.

"Двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике у заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Д.Н. Козака закончились безрезультатно", — отметил инсайдер, добавив, что существует высокий риск полного прекращения поставок российского топлива в республику после 1 ноября.

По его данным, российская сторона готова предоставить 25-процентную скидку при условии, что Молдавия в течение трёх лет вернёт накопившийся за предыдущие годы долг — около 700 миллионов долларов. При этом топливо, которое поставлялось в Приднестровье, в эти выплаты не включено. Кишинёв заявил об отсутствии необходимой суммы и настаивал на сокращении цены на 50%. Молдавию в переговорах представляли вице-премьеры Владислав Кульминский и Андрей Спыну.