Депутат Госдумы от "Единой России" Бийсултан Хамзаев оценил текущую ситуацию с коронавирусом в России, отметив, что она усугубляется. Парламентарий напомнил, что в отдельных регионах заполняемость больниц приближается к 100%, а эксперты отмечают низкий уровень коллективного иммунитета.

"Президент поддержал инициативу правительства, направленную на введение дополнительных выходных. Некоторые регионы, как Москва, ввели локальные ограничения. Убеждён, что в такой сложный период общество должно быть вместе, помогать и поддерживать друг друга! Если у Вас в Москве остались пожилые родители, родные на изоляции и им нужно чем-то помочь — продукты, лекарства, то пишите на номер +7 (916) 418-96-45 в "Вотсап" или "Телеграм". Мы обязательно отреагируем и постараемся помочь. Мы вместе!" — написал Хамзаев на своей странице в "Инстаграме", сопроводив публикацию хештегом "#МыВместе".