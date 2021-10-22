В Северной Осетии нерабочие дни введут с 26 октября по 7 ноября

Власти Северной Осетии объявили нерабочие дни с 26 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы за работниками. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меняйло.

"Установить для органов государственной власти Республики Северная Осетия – Алания, государственных учреждений Республики Северная Осетия – Алания, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания с 26 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за сотрудниками (работниками) заработной платы", — гласит текст документа, опубликованного на официальном портале главы и правительства региона.

В указе всем организациям рекомендуется установить нерабочие дни в эти даты с сохранением зарплаты за сотрудниками. При этом учреждения здравоохранения Северной Осетии продолжат работу в обычном режиме.

Также с 25 по 29 октября школы, вузы и ссузы республики будут учиться дистанционно, а с 30 октября по 7 ноября объявлены каникулы. В детских садах с 26 октября по 7 ноября вводятся дежурные группы для детей, родители которых продолжают работать.