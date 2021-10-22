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Ракова: Позитивных изменений в ситуации с ковидом в Москве в ближайшее время ждать не приходится

По словам заммэра столицы, возможности как-то снизить очень высокую динамику заболеваемости без введения ограничений нет.

22 октября, 19:11
<p>Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов</p>

Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Никаких позитивных изменений в ситуации с коронавирусом в Москве в ближайшее время ждать не приходится. Об этом заявила заммэра российской столицы Анастасия Ракова.

"Указ мэра 21 октября был подписан, меры у нас будут введены только с 28 октября. Конечно, никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится", — сказала Ракова телеканалу "Москва 24".

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Заммэра добавила, что в столице 22 октября был установлен антирекорд по количеству заболевших ковидом — больше восьми тысяч.

"И, увы, мы не видим без введения этих мер (нерабочих дней и последующих ограничений. — Прим. Лайфа) возможности как-то снизить такую очень высокую динамику заболеваемости", — подчеркнула Ракова, добавив, что текущая волна CoViD-19 отличается от предыдущих.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже воспользовался этим правом: в столице нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. На этот период закрываются все непродовольственные магазины (кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости), салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны тоже принимать посетителей в этот период не будут. Лайф собрал полный список новых ограничений.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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