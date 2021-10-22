Украинцев предупредили о пике пандемии с тысячей смертей в сутки от ковида

Украина начинает входить в пик пандемии, число смертей за сутки от последствий коронавируса может достигнуть одной тысячи. Об этом сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

"Наша страна начинает входить в пик пандемии CoViD-19. Число людей, которые будут умирать, может дойти до тысячи в день", — отметил он, уточнив, что в сутки необходимо прививать от коронавируса 350–400 тысяч человек.

В настоящее время это число вдвое меньше, пояснил Алексей Данилов. Он предупредил, если граждане не станут прививаться, то можно ожидать очень и очень тяжёлые времена.