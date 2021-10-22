Украинцев предупредили о пике пандемии с тысячей смертей в сутки от ковида
В СНБО уверены, если не будет нормального темпа вакцинации, то можно ожидать очень тяжёлые времена.
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Украина начинает входить в пик пандемии, число смертей за сутки от последствий коронавируса может достигнуть одной тысячи. Об этом сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
"Наша страна начинает входить в пик пандемии CoViD-19. Число людей, которые будут умирать, может дойти до тысячи в день", — отметил он, уточнив, что в сутки необходимо прививать от коронавируса 350–400 тысяч человек.
В настоящее время это число вдвое меньше, пояснил Алексей Данилов. Он предупредил, если граждане не станут прививаться, то можно ожидать очень и очень тяжёлые времена.
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Ранее Лайф рассказывал, что Комаровский жёстко отчитал непривитых украинцев и посулил им "последнюю осень". Кстати, по данным Минздрава, за минувшие сутки на Украине зарегистрировали 23 785 новых случаев заражения коронавирусом, 614 пациентов умерли от осложнений. Эти показатели стали самыми высокими в стране с начала пандемии.
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