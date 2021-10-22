НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В российских школах каникулы могут наступить раньше нерабочих дней

В Минпросвещения уточнили, что это решение остаётся за главами регионов.

22 октября, 17:59
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Каникулы в российских школах могут начаться раньше нерабочих дней, которые будут введены по всей стране с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

"В тех регионах, где эпидемиологическая обстановка складывается таким образом, что в более ранний срок, чем 30-е число, будут объявлены нерабочие дни, мы также рекомендуем с этого момента вводить режим каникул", сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в 14 регионах

Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в 14 регионах

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1