В российских школах каникулы могут наступить раньше нерабочих дней

Каникулы в российских школах могут начаться раньше нерабочих дней, которые будут введены по всей стране с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

"В тех регионах, где эпидемиологическая обстановка складывается таким образом, что в более ранний срок, чем 30-е число, будут объявлены нерабочие дни, мы также рекомендуем с этого момента вводить режим каникул", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".