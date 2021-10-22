В российских школах каникулы могут наступить раньше нерабочих дней
В Минпросвещения уточнили, что это решение остаётся за главами регионов.
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Каникулы в российских школах могут начаться раньше нерабочих дней, которые будут введены по всей стране с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил первый замминистра просвещения Александр Бугаев.
"В тех регионах, где эпидемиологическая обстановка складывается таким образом, что в более ранний срок, чем 30-е число, будут объявлены нерабочие дни, мы также рекомендуем с этого момента вводить режим каникул", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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