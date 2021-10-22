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В Москве уже шестую неделю подряд заболеваемость ковидом растёт на 30%

Из-за этого в городе для пациентов с коронавирусом развёрнуто 11 тысяч резервных коек.

22 октября, 19:17
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В Москве шестую неделю подряд фиксируется рост заболевших ковидом на целых 30%, что создаёт огромную нагрузку на систему здравоохранения столицы. Такую статистику представила заммэра Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Москва 24".

"Уже шестую неделю подряд мы видим рост выявления заболеваемости по 30% еженедельно. Это очень много. Это создаёт огромную нагрузку на всю медицинскую сеть Москвы. У нас только резервных, вновь созданных мощностей для борьбы с коронавирусом 11 тысяч коек", — сказала Ракова.

По её словам, 80% из всех доступных "коечных мощностей" для лечения заболевших ковидом — временные мощности. Это позволяет не отвлекать базовые стационары от оказания плановой, экстренной медицинской помощи.

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Ранее Ракова объяснила, как "длинные каникулы" в Москве связаны с инкубационным периодом дельта-штамма. По словам заммэра, при этом варианте ковида инкубационный период составляет до пяти дней: таким образом, нерабочий период с 27 октября по 5 ноября "перекроет" два инкубационных отрезка.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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