Стали известны темы, которые Путин и премьер Израиля обсуждали на встрече в Сочи

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Бенет на встрече в Сочи обсудили стратегические вопросы, включая координацию по Сирии в области безопасности. Об этом журналистам рассказал министр строительства и жилищной политики Израиля Зеэв Элькин, который сопровождает главу правительства в поездке в Россию.

"Состоялась углубленная дискуссия по стратегическим вопросам, был очень подробный диалог о ситуации в Сирии и о сохранении механизма координации между Израилем и Россией [по Сирии]", — приводит слова Элькина газета "Едиот ахронот".

Также Путин и Бенет обсудили проблематику ядерной программы Ирана и создание рабочих групп для допуска туристов в Израиль.

"Во время встречи шла речь о создании двух рабочих групп, одна из которых будет заниматься схемой въезда российских туристов в Израиль, поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не признала вакцину "Спутник V", — добавил Элькин.