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Стали известны темы, которые Путин и премьер Израиля обсуждали на встрече в Сочи

В частности, на переговорах речь шла о создании рабочих групп для допуска российских туристов в еврейское государство.

22 октября, 19:37
<p>Нафтали Бенет и Владимир Путин. Фото © ТАСС / POOL / Евгений Биятов</p>

Нафтали Бенет и Владимир Путин. Фото © ТАСС / POOL / Евгений Биятов

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Бенет на встрече в Сочи обсудили стратегические вопросы, включая координацию по Сирии в области безопасности. Об этом журналистам рассказал министр строительства и жилищной политики Израиля Зеэв Элькин, который сопровождает главу правительства в поездке в Россию.

"Состоялась углубленная дискуссия по стратегическим вопросам, был очень подробный диалог о ситуации в Сирии и о сохранении механизма координации между Израилем и Россией [по Сирии]", — приводит слова Элькина газета "Едиот ахронот".

Также Путин и Бенет обсудили проблематику ядерной программы Ирана и создание рабочих групп для допуска туристов в Израиль.

Власти Израиля могут открыть въезд вакцинированным "Спутником V"

Власти Израиля могут открыть въезд вакцинированным "Спутником V"

"Во время встречи шла речь о создании двух рабочих групп, одна из которых будет заниматься схемой въезда российских туристов в Израиль, поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не признала вакцину "Спутник V", — добавил Элькин.

Напомним, встреча Путина и Бенета состоялась утром 22 октября. Переговоры были приурочены к 30-летию восстановления дипломатических отношений между государствами.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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