Стали известны темы, которые Путин и премьер Израиля обсуждали на встрече в Сочи
В частности, на переговорах речь шла о создании рабочих групп для допуска российских туристов в еврейское государство.
Нафтали Бенет и Владимир Путин. Фото © ТАСС / POOL / Евгений Биятов
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Бенет на встрече в Сочи обсудили стратегические вопросы, включая координацию по Сирии в области безопасности. Об этом журналистам рассказал министр строительства и жилищной политики Израиля Зеэв Элькин, который сопровождает главу правительства в поездке в Россию.
"Состоялась углубленная дискуссия по стратегическим вопросам, был очень подробный диалог о ситуации в Сирии и о сохранении механизма координации между Израилем и Россией [по Сирии]", — приводит слова Элькина газета "Едиот ахронот".
Также Путин и Бенет обсудили проблематику ядерной программы Ирана и создание рабочих групп для допуска туристов в Израиль.
"Во время встречи шла речь о создании двух рабочих групп, одна из которых будет заниматься схемой въезда российских туристов в Израиль, поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не признала вакцину "Спутник V", — добавил Элькин.
Напомним, встреча Путина и Бенета состоялась утром 22 октября. Переговоры были приурочены к 30-летию восстановления дипломатических отношений между государствами.
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