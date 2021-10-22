Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с трагедией под Рязанью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с трагедией в Рязанской области, где прогремел смертоносный взрыв в цехе по производству пороха. Об этом сообщает БелТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.

"Глубокой скорбью отозвалось в сердцах белорусов известие о происшествии на производстве пороха в Рязанской области, унёсшем человеческие жизни. От имени народа Республики Беларусь и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, уважаемый Владимир Владимирович, а также родным и близким жертв этой трагедии", — говорится в послании Лукашенко.