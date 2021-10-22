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Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с трагедией под Рязанью

В результате взрыва и пожара в пороховом цехе в Шиловском районе погибло 17 человек.

22 октября, 19:53
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с трагедией в Рязанской области, где прогремел смертоносный взрыв в цехе по производству пороха. Об этом сообщает БелТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.

"Глубокой скорбью отозвалось в сердцах белорусов известие о происшествии на производстве пороха в Рязанской области, унёсшем человеческие жизни. От имени народа Республики Беларусь и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, уважаемый Владимир Владимирович, а также родным и близким жертв этой трагедии", — говорится в послании Лукашенко.

Лайф узнал о предварительных причинах взрыва под Рязанью, унёсшего жизни 17 рабочих

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Напомним, взрыв и последовавший за ним пожар на территории завода "Эластик" в Шиловском районе произошёл, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование. Всего в здании в момент ЧП находилось 17 работников, 16 погибли на месте, ещё один был госпитализирован с ожогами 80% поверхности тела и скончался в больнице. Лайф публиковал список погибших и видео с моментом взрыва. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Делили мы, делили: Кто боролся за пороховой завод под Рязанью, где погибло 17 человек

Делили мы, делили: Кто боролся за пороховой завод под Рязанью, где погибло 17 человек

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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