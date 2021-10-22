Минпромторг рекомендовал пускать в непродуктовые магазины по QR-кодам

Минпромторг рекомендует регионам России в период нерабочих дней, введённых из-за ситуации с коронавирусом, пускать в непродовольственные магазины и заведения общепита по QR-кодам. Фуд-корты при этом смогут работать навынос. Об этом говорится в письме главы ведомства Дениса Мантурова в адрес правительств субъектов РФ.

"В части непродовольственных магазинов, а также кафе, ресторанов и иных объектов общественного питания, а также объектов, оказывающих бытовые услуги населению, предлагается допускать обслуживание посетителей в торговом зале (зале обслуживания) при условии предъявления посетителем действительного QR-кода", — цитирует выдержку из документа ТАСС.

Также в министерстве предлагают разрешить арендаторам торговых центров работать, если они обеспечат свободный допуск в продовольственные магазины, общепит и другой ретейл по QR-кодам. АЗС и газозаправочные станции могут продолжить работу. Все решения регионам рекомендуют обсудить с бизнес-сообществом.