Минпромторг рекомендовал пускать в непродуктовые магазины по QR-кодам
Также в ведомстве предложили регионам разрешить арендаторам торговых центров работать, если они обеспечат свободный допуск в продовольственные магазины, общепит и другой ретейл по QR-кодам.
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Минпромторг рекомендует регионам России в период нерабочих дней, введённых из-за ситуации с коронавирусом, пускать в непродовольственные магазины и заведения общепита по QR-кодам. Фуд-корты при этом смогут работать навынос. Об этом говорится в письме главы ведомства Дениса Мантурова в адрес правительств субъектов РФ.
"В части непродовольственных магазинов, а также кафе, ресторанов и иных объектов общественного питания, а также объектов, оказывающих бытовые услуги населению, предлагается допускать обслуживание посетителей в торговом зале (зале обслуживания) при условии предъявления посетителем действительного QR-кода", — цитирует выдержку из документа ТАСС.
Также в министерстве предлагают разрешить арендаторам торговых центров работать, если они обеспечат свободный допуск в продовольственные магазины, общепит и другой ретейл по QR-кодам. АЗС и газозаправочные станции могут продолжить работу. Все решения регионам рекомендуют обсудить с бизнес-сообществом.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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