Тело несовершеннолетней девушки найдено в монастыре в Тюменской области

Тело 17-летней девушки обнаружено в Иоанно-Введенском женском монастыре под Тобольском в Тюменской области. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал пресс-секретарь Тобольской митрополии Григорий Мансуров.

"Трагедия произошла с одной из воспитанниц приюта, накануне она умерла. В Иоанно-Введенский женский монастырь её привезли приёмные родители из Курганской области. Просили повлиять на девочку. У неё были проблемы в личной жизни, некоторые зависимости. Сейчас в деле разбираются следователи", — рассказал Мансуров.

По его словам, 21 октября девушка не пошла на ужин. И за то время, пока остальные трапезничали, произошла трагедия. Прибывшие врачи не смогли спасти девушку. В группе "Типичный Тобольск" во "ВКонтакте" уточняется, что она покончила с собой.

Бывшая выпускница монастыря Светлана рассказала Ura.ru, что 17-летняя девушка состояла в отношениях с молодым человеком и общалась с ним по телефону. Накануне её смерти они расстались. Отметим, что телефонами запрещено пользоваться в монастыре, их выдавали только в выходные дни, чтобы позвонить родным.

Одна из живших в обители рассказала телеканалу "360", что мать привезла девушку в монастырь, чтобы оградить её от встреч с молодым человеком, который ранее сделал ей предложение.

"Как мне говорили, её сюда привезли, чтобы она с ним не виделась", — пояснила одна из живших в монастыре.