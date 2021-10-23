В Подмосковье зрителей не пустят на спортивные мероприятия во время нерабочих дней

Массовые спортивные мероприятия в Московской области с 28 октября по 7 ноября пройдут без зрителей. Об этом сообщил министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

"В период с 28.10 по 07.11 приостанавливается проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий. Исключения составят всероссийские и областные соревнования по согласованию с Роспотребнадзором. Они будут проводиться без присутствия зрителей с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм", — написал Абаренов в "Инстаграме".

Глава подмосковного Минспорта добавил, что в период нерабочих дней также приостанавливается работа физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов. Кроме того, с 28 октября по 7 ноября вводятся каникулы для детей, учащихся в спортивных школах и секциях. При этом занятия на свежем воздухе не запрещаются.