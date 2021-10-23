В Подмосковье зрителей не пустят на спортивные мероприятия во время нерабочих дней
Кроме того, с 28 октября по 7 ноября вводятся каникулы для детей, учащихся в спортивных школах и секциях. При этом занятия на свежем воздухе не запрещаются.
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Массовые спортивные мероприятия в Московской области с 28 октября по 7 ноября пройдут без зрителей. Об этом сообщил министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.
"В период с 28.10 по 07.11 приостанавливается проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий. Исключения составят всероссийские и областные соревнования по согласованию с Роспотребнадзором. Они будут проводиться без присутствия зрителей с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм", — написал Абаренов в "Инстаграме".
Глава подмосковного Минспорта добавил, что в период нерабочих дней также приостанавливается работа физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов. Кроме того, с 28 октября по 7 ноября вводятся каникулы для детей, учащихся в спортивных школах и секциях. При этом занятия на свежем воздухе не запрещаются.
Напомним, ранее в Подмосковье из-за ситуации с коронавирусом вслед за столицей ввели локдаун на время нерабочих дней. В частности, в регионе приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, цирков, салонов красоты и фитнес-клубов.
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