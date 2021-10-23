В Калуге завели уголовное дело после смерти журналиста, ждавшего скорую семь часов

В Калужской области следователи возбудили уголовное дело из-за смерти тележурналиста Константина Кисова после того, как он, по словам родных, прождал скорую помощь около семи часов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей) по факту смерти сотрудника телекомпании "Ника" Константина Кисова. По одной из версий, смерть Кисова могла наступить вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими сотрудниками", — говорится в сообщении ведомства.

По результатам расследования будет дана юридическая оценка действиям медиков.

Как сообщает портал kaluga24.tv, Константин Кисов скончался 18 сентября в возрасте 59 лет. До этого, по словам брата журналиста, он почти семь часов ждал скорую помощь. Спустя полтора часа после госпитализации Кисов умер. На сайте ТРК "Ника" его называют легендой калужской медиасферы, универсальным специалистом — комментатором, редактором, оператором, посвятившим телевидению всю свою жизнь.