Минпромторг опроверг рекомендации регионам по работе ретейла в нерабочие дни

Минпромторг опроверг официальный выход рекомендаций регионам России по режиму работы ретейла и общепита в нерабочие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать. В СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в регионы", — говорится в сообщении.