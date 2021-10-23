Минпромторг опроверг рекомендации регионам по работе ретейла в нерабочие дни
В ведомстве отметили, что в СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в субъекты РФ.
Минпромторг опроверг официальный выход рекомендаций регионам России по режиму работы ретейла и общепита в нерабочие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать. В СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в регионы", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на письмо главы Минпромторга Дениса Мантурова сообщили, что ведомство в период нерабочих дней, введённых из-за ситуации с коронавирусом, якобы рекомендовало субъектам РФ пускать в непродовольственные магазины и заведения общепита по QR-кодам. Кроме того, утверждалось, что Минпромторг предлагает разрешить арендаторам торговых центров работать, если они обеспечат свободный допуск в продовольственные магазины, общепит и другой ретейл по QR-кодам.
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