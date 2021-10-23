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Скончался белорусский писатель Юрий Станкевич

Его самые известные произведения — "Оплодотворение олуха", "Миллиард ударов", "Пиявка".

22 октября, 22:16
<p>Юрий Станкевич. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/psh.otdel.dpp/posts/2202076456599037" target="_blank" rel="noopener noreferrer">psh.otdel.dpp</a></p>

Юрий Станкевич. Фото © Facebook / psh.otdel.dpp

Писатель Юрий Станкевич (настоящее имя Георгий Харитонович) умер 22 октября на 72-м году жизни. Об этом сообщили его близкие. Причина смерти не указывается.

"Сегодня, 22 октября 2021 года, умер известный белорусский писатель Юрий Станкевич. Муж моей дорогой подруги Аллы Станкевич. Тяжёлая потеря для близких. Вечный покой даруй ему, Господи", — написала на своей странице в "Фейсбуке" подруга жены Станкевича Александра Ракова.

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Станкевич родился в Борисове. Его отца в 1946 году репрессировали и отправили в исправительно-трудовой лагерь. Наиболее известные произведения писателя — "Оплодотворение олуха", "Миллиард ударов", "Пиявка". Они переведены на несколько языков и издаются в том числе за рубежом.

Ранее Лайф сообщал, что умер бывший участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий. Автор песен "Листопад" и "Кафе на Моховой" ушёл из жизни на 65-м году.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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