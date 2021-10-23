"Реклама для всех криминальных беглецов": Черногорский депутат заявил о давлении после предоставления политического убежища Исмаилову
Статус страны как "рая для преступников в бегах" дополнительно подтвердился данным случаем, подчеркнул Милан Кнежевич.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Председатель комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич оценил заявление адвоката бизнесмена Тельмана Исмаилова о том, что экс-владелец Черкизовского рынка получил в стране политическое убежище.
"Информацию о том, что Тельман Исмаилов получит политическое убежище, я получил ещё несколько дней назад. И вот сегодня она подтвердилась", — сказал Кнежевич в беседе с RT.
По мнению главы комитета, на Министерство внутренних дел Черногории и суд оказывалось давление "с различных сторон влияния". Кнежевич добавил, что предоставление убежища Исмаилову станет "рекламой для всех криминальных беглецов".
"Статус Черногории как "рая для преступников в бегах" дополнительно подтвердился данным случаем… Многие люди вроде Исмаилова получали и политическое убежище, и экономическое гражданство (в обмен на инвестиции), и удостоверение личности", — заключил парламентарий.
Напомним, в 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Бывшему хозяину Черкизона также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. 1 октября 2021 года Исмаилова задержали в Черногории по запросу России. По словам его адвоката, это произошло после того, как бизнесмен подал прошение о политическом убежище.
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