"Реклама для всех криминальных беглецов": Черногорский депутат заявил о давлении после предоставления политического убежища Исмаилову

Председатель комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич оценил заявление адвоката бизнесмена Тельмана Исмаилова о том, что экс-владелец Черкизовского рынка получил в стране политическое убежище.

"Информацию о том, что Тельман Исмаилов получит политическое убежище, я получил ещё несколько дней назад. И вот сегодня она подтвердилась", — сказал Кнежевич в беседе с RT.

По мнению главы комитета, на Министерство внутренних дел Черногории и суд оказывалось давление "с различных сторон влияния". Кнежевич добавил, что предоставление убежища Исмаилову станет "рекламой для всех криминальных беглецов".