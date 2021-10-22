Экс-владелец Черкизона Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории
Миллиардера уже освободили из экстрадиционного изолятора, где он дожидался решения суда.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Российский бизнесмен и бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории, где был задержан по ордеру на розыск. Решение об освобождении принял судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович, сообщил адвокат олигарха Милош Вуксанович.
"Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов выпущен из экстрадиционного изолятора, так как получил убежище в Черногории", — сообщил юрист местной газете Vijesti.
В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Экс-владельцу Черкизона также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. 1 октября 2021 года Исмаилова задержали в Черногории по запросу России. По словам его адвоката, это произошло после того, как бизнесмен подал прошение о политическом убежище.
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