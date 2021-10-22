Экс-владелец Черкизона Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории

Российский бизнесмен и бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории, где был задержан по ордеру на розыск. Решение об освобождении принял судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович, сообщил адвокат олигарха Милош Вуксанович.