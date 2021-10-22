"Динамо" разгромило "Химки" и догнало "Зенит" в таблице чемпионата России
Дубль оформил Вячеслав Грулёв, по голу забили Никола Моро и Константин Тюкавин.
Фото © ФК "Динамо"
Столичное "Динамо" дома в стартовом матче 12-го тура чемпионата России по футболу победило подмосковные "Химки" со счётом 4:1. Встреча состоялась на "ВТБ-арене". Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Иван Сиденков.
Бело-голубые забили по два гола в каждом из таймов. Дубль оформил Вячеслав Грулёв, по голу забили Никола Моро и Константин Тюкавин. На последних минутах окончательный результат установил нападающий "Химок" Кемаль Адеми.
А Грулёв дубль оформил. В этом голе кипера «Химок» откровенно жалко ☹️ pic.twitter.com/MqAPMli001— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 22, 2021
Три голевых паса отдал 18-летний полузащитник хозяев Арсен Захарян. С пятью передачами в сезоне он вышел в лидеры РПЛ по этому показателю.
Динамовцы набрали 23 очка и догнали в турнирной таблице чемпионата России лидирующую команду — "Зенит". Петербургский клуб сохранил лидерство по разнице забитых и пропущенных голов. "Химки" с 11 баллами идут на 13-й позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 12-й тур
"Динамо" — "Химки" — 4:1
Гол: Моро 12' (1:0), Грулёв 26' (2:0), Тюкавин 52' (3:0), Грулёв 60' (4:0), Адеми 90' (4:1)
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