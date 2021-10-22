"Динамо" разгромило "Химки" и догнало "Зенит" в таблице чемпионата России

Столичное "Динамо" дома в стартовом матче 12-го тура чемпионата России по футболу победило подмосковные "Химки" со счётом 4:1. Встреча состоялась на "ВТБ-арене". Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Иван Сиденков.

Бело-голубые забили по два гола в каждом из таймов. Дубль оформил Вячеслав Грулёв, по голу забили Никола Моро и Константин Тюкавин. На последних минутах окончательный результат установил нападающий "Химок" Кемаль Адеми.

А Грулёв дубль оформил. В этом голе кипера «Химок» откровенно жалко ☹️ pic.twitter.com/MqAPMli001 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 22, 2021

Три голевых паса отдал 18-летний полузащитник хозяев Арсен Захарян. С пятью передачами в сезоне он вышел в лидеры РПЛ по этому показателю.

Динамовцы набрали 23 очка и догнали в турнирной таблице чемпионата России лидирующую команду — "Зенит". Петербургский клуб сохранил лидерство по разнице забитых и пропущенных голов. "Химки" с 11 баллами идут на 13-й позиции.